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Украина. Премьер лига
09 июня 2026, 11:14 |
341
0

Украинский тренер: «Этот клуб не будет отказываться от игры в УПЛ»

Александр Бабич дал прогноз на матч Агробизнес – Кудровка

09 июня 2026, 11:14 |
341
0
Украинский тренер: «Этот клуб не будет отказываться от игры в УПЛ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Бабич
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Известный украинский тренер Александр Бабич эксклюзивно для Sport.ua поделился ожиданиями от ответного матча между Агробизнесом и Кудровкой за право играть в УПЛ.

– Практически все в первом матче прочили «Кудровке» победу над «Агробизнесом», которому, якобы, не очень хочется попадать в сильнейшую лигу Украины. Каково сейчас соотношение сил в этой паре?

– Насколько мне известно, Агробизнес не будет отказываться от Премьер-лиги, если они туда попадут. В то же время, понимание того, что поражение не станет для команды Александра Чижевского трагедией или провалом сезона. Поэтому в психологическом плане у перволигового коллектива преимущество.

В первой игре я был приятно удивлен работой, игрой, как угодно, «Агробизнесу» в билд-апе, потому что в регулярном сезоне команда так не играла. Это говорит о том, что результат не давит. «Агробизнес» сейчас находится в таком положении, как «Кудровка» год назад в противостоянии с «Ворсклой» – выйдет выйти в УПЛ, будет супер, нет – ничего страшного, работаем дальше.

Мне трудно выделить кого-нибудь из этой пары. Единственное небольшое преимущество «Кудровки» состоит в том, что у них лучший подбор атакующих игроков. Тот же Сторчоус стал вторым бомбардиром Премьер-лиги.

– Вы ставите на ничью?

– Зная работу Александра Чижевского, могу сказать, что этот наставник правильно готовится к матчам, под каждого соперника индивидуально подбирает стратегию. А дисциплина его подопечных часто позволяет воплощать планы в жизнь.

Думаю, что в этом поединке не будет забито много голов. Если кто-то и отметится, то это произойдет в конце встречи, но в целом я склоняюсь к ничьей – 0:0 или 1:1, а судьба путевки в УПЛ решится в серии 11-метровых, – сказал Бабич.

Матч Агробизнес – Кудровка запланирована на вторник, 9 июня. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени. Первая игра завершилась сухой ничьей (0:0).

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Александр Бабич Агробизнес Кудровка Агробизнес - Кудровка переходные матчи Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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