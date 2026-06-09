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  4. «Будет серия 11-метровых». Бабич – о решающих стыковых матчах
Украина. Премьер лига
09 июня 2026, 07:50 |
310
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«Будет серия 11-метровых». Бабич – о решающих стыковых матчах

Сегодня мы узнаем имена двух счастливчиков, которые выступят в УПЛ в следующем сезоне

09 июня 2026, 07:50 |
310
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«Будет серия 11-метровых». Бабич – о решающих стыковых матчах
УПЛ. Кудровка – Агробизнес
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Пока же в обеих стыковых парах все покрыто туманом. В первых переходных матчах «Александрия» и «Левый берег» сыграли вничью – 1:1, а «Кудровка» и «Агробизнес» голов не забивали – 0:0.

Кто ближе к успеху и будет ли сенсация, с этими вопросами сайт Sport.ua эксклюзивно обратился к известному тренеру Александру Бабичу.

– Александр Александрович, центральным, если можно так сказать, матчем будет противостояние «Левого берега» и «Александрии». Киевляне после первой игры выступят в роли фаворита?
– Думаю, нет. В первой игре первый тайм прошел приблизительно в равной борьбе. После перерыва «Левый берег» переиграл «Александрию» по моментам, по агрессии. Тем не менее, учитывая уровень футболистов и то, что команда Владимира Шарана больше любит действовать вторым номером, гостям, думаю, будет чуть легче. Предположу, что даже голевых моментов у александрийцев будет больше. А вот «Левый берег» тяжело и не всегда добивается положительных результатов, действуя с позиции силы. Поэтому в этой паре не все так однозначно.

– Какой прогноз вы дадите на эту игру?
– По тренерскому опыту, я бы сказал, что здесь равенство. А вот индивидуально футболисты «Александрии» посильнее будут. Александру Рябоконю важно будет угадать, или, скажем, выбрать правильную тактику, учитывая сильные и слабые стороны соперника. Но мне почему-то кажется, что минимальную победу, пусть это будет, допустим, – 2:1 одержит «Александрия».

– Практически все в первом матче предсказывали «Кудровке» победу над «Агробизнесом», которому, якобы, не сильно хочется заходить в сильнейшую лигу Украины. Каково сейчас соотношение сил в этой паре?
– Насколько мне известно, «Агробизнес» не будет отказываться от Премьер-лиги, если они туда попадут. В тоже время есть понимание того, что проигрыш не станет для команды Александра Чижевского трагедией или провалом сезона. Поэтому в психологическом плане перволиговый коллектив имеет преимущество.

В первой игре я был приятно удивлен работой, игрой, как угодно, «Агробизнеса» в билд-апе, потому что в регулярном сезоне команда так не играла. Это говорит о том, что результат не давит. «Агробизнес» сейчас находится в таком положении, как «Кудровка» год назад в противостоянии с «Ворсклой» – получится выйти в УПЛ, будет супер, нет – ничего страшного, работаем дальше.

Мне трудно кого-то выделить в этой паре. Единственное небольшое преимущество «Кудровки» в том, что у них лучший класс атакующих футболистов. Тот же Сторчоус стал вторым бомбардиром Премьер-лиги.

– Здесь вы ставите на ничью?
– Зная работу Александра Чижевского, могу сказать, что этот наставник правильно готовится к матчам, под каждого соперника он индивидуально подбирает стратегию. А дисциплина его подопечных часто дает возможность воплощать планы в жизнь.

Думаю, что в этом поединке не будет забито много голов. Если кто-то и отличится, то это случится под занавес встречи, но вообще я склоняюсь к ничьей – 0:0 или 1:1, а судьба путевки в УПЛ решится в серии 11-метровых.

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Александр Бабич Украинская Премьер-лига Первая лига Украины Александрия Левый Берег Киев Александр Рябоконь Владимир Шаран Кудровка Агробизнес Андрей Сторчоус статьи эксклюзив Мнение эксперта Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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