ОФИЦИАЛЬНО. Буковина попрощалась с ключевым игроком после выхода в УПЛ

Черновицкая Буковина официально объявила о прекращении сотрудничества с украинским защитником Яном Морговским. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, фланговый защитник завершает свои выступления в составе «Буковины». Контракт 27-летнего футболиста с черновицким клубом подходит к концу 30 июня, и стороны решили не пролонгировать соглашение.

«ФК «Буковина» благодарит Яна за преданность клубным цветам, характер и самоотверженную игру в каждом матче. Желаем футболисту новых профессиональных свершений, успехов в дальнейшей карьере и только положительных эмоций на футбольном пути», – говорится в сообщении.

Ян Морговский защищал желто-черные цвета с июля 2024 года. За два сезона в «Буковине» игрок обороны провел в общей сложности 54 матча, в которых записал в свой актив один гол и две результативные передачи.