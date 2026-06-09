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Украина. Премьер лига
09 июня 2026, 10:18 | Обновлено 09 июня 2026, 10:52
809
0

ОФИЦИАЛЬНО. Буковина попрощалась с ключевым игроком после выхода в УПЛ

Ян Морговский покинул расположение «Буковины»

09 июня 2026, 10:18 | Обновлено 09 июня 2026, 10:52
809
0
ОФИЦИАЛЬНО. Буковина попрощалась с ключевым игроком после выхода в УПЛ
ФК Буковина. Ян Морговский
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Черновицкая Буковина официально объявила о прекращении сотрудничества с украинским защитником Яном Морговским. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, фланговый защитник завершает свои выступления в составе «Буковины». Контракт 27-летнего футболиста с черновицким клубом подходит к концу 30 июня, и стороны решили не пролонгировать соглашение.

«ФК «Буковина» благодарит Яна за преданность клубным цветам, характер и самоотверженную игру в каждом матче. Желаем футболисту новых профессиональных свершений, успехов в дальнейшей карьере и только положительных эмоций на футбольном пути», – говорится в сообщении.

Ян Морговский защищал желто-черные цвета с июля 2024 года. За два сезона в «Буковине» игрок обороны провел в общей сложности 54 матча, в которых записал в свой актив один гол и две результативные передачи.

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Ян Морговский расторжение контракта Буковина Черновцы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины
Олег Вахоцкий Источник: ФК Буковина
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