Виктор ЛЕОНЕНКО: «Вы видели, что этот темнокожий сделал с Миколенко?»

Бывший игрок киевского «Динамо» Виктор Леоненко поделился мнением относительно группы F чемпионата мира, куда могла попасть сборная Украины.

«Сине-желтые» уступили в плей-офф квалификации Швеции со счетом 1:3, потеряли шансы на попадание на мундиаль, и остались без главного тренера Сергея Реброва.

– В Группе F сыграет обидчик Украины Швеция, Нидерланды, Япония и Тунис. Какие были бы у нас шансы в этом квартете, если бы удалось выйти на ЧМ-2026?

– Думаю, после матча с Данией всем понятно, на каком мы были бы месте. Мы в створ ворот только на 30-й минуте попали, и то из центра поля прямо в голкипера.

Да нам датчане могли целую торбу набросать. Об этом почему-то никто не говорит. Вы видели, что этот темнокожий датчанин Доргу сделал с Миколенко? Как он его возил! Виталик после этой игры, наверное, хорошо выспался!

Что касается группы на чемпионате мира, то Нидерланды – это Нидерланды. Япония тоже не слабая команда, вон их молодежка нашу победила 3:0.

Все до сих пор думают, что в Японии только аппаратура классная, а оказывается, футболисты тоже хорошие есть. Да и Тунис мог бы проблемы создать, – считает Леоненко.