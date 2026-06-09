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  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Вы видели, что этот темнокожий сделал с Миколенко?»
Чемпионат мира
09 июня 2026, 11:43 | Обновлено 09 июня 2026, 12:17
1747
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Виктор ЛЕОНЕНКО: «Вы видели, что этот темнокожий сделал с Миколенко?»

Бывший футболист оценил уровень сборной Украины после товарищеского матча с Данией

09 июня 2026, 11:43 | Обновлено 09 июня 2026, 12:17
1747
3 Comments
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Вы видели, что этот темнокожий сделал с Миколенко?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко
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Бывший игрок киевского «Динамо» Виктор Леоненко поделился мнением относительно группы F чемпионата мира, куда могла попасть сборная Украины.

«Сине-желтые» уступили в плей-офф квалификации Швеции со счетом 1:3, потеряли шансы на попадание на мундиаль, и остались без главного тренера Сергея Реброва.

– В Группе F сыграет обидчик Украины Швеция, Нидерланды, Япония и Тунис. Какие были бы у нас шансы в этом квартете, если бы удалось выйти на ЧМ-2026?

– Думаю, после матча с Данией всем понятно, на каком мы были бы месте. Мы в створ ворот только на 30-й минуте попали, и то из центра поля прямо в голкипера.

Да нам датчане могли целую торбу набросать. Об этом почему-то никто не говорит. Вы видели, что этот темнокожий датчанин Доргу сделал с Миколенко? Как он его возил! Виталик после этой игры, наверное, хорошо выспался!

Что касается группы на чемпионате мира, то Нидерланды – это Нидерланды. Япония тоже не слабая команда, вон их молодежка нашу победила 3:0.

Все до сих пор думают, что в Японии только аппаратура классная, а оказывается, футболисты тоже хорошие есть. Да и Тунис мог бы проблемы создать, – считает Леоненко.

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Николай Тытюк Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 3
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Вітьйок, а можеш назвати захисників,які тебе возили по-полю і не давали нічого зробити?
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+1
Миколенко был один из немногих в этом матче, кто играл и не отбывал номер. Алколеоненко может и дальше срать га всех, на динамовцев в первую очередь. Благо есть сайт, который охотно высеры этого ничтожества публикует - спорт уа
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0
Но Доргу это МЮ, а не Эвертон.)
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0
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