Обидчик Динамо и Шахтера станет новым тренером Милана. Известны детали
Оливер Гласнер договорился с итальянским клубом о сотрудничестве на два года
Главный тренер английского «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер договорился о сотрудничестве с итальянским «Миланом». Об этом сообщил журналист Уильям Ласаландра.
Стороны провели успешные переговоры и подпишут контракт на два года с опцией пролонгации еще на один сезон. Во главе миланского клуба австрийский тренер будет зарабатывать четыре миллиона евро.
Представитель Серии А решил уволить известного итальянца Массимилиано Аллегри из-за неудовлетворительных результатов в сезоне – «россонери» заняли пятое место в турнирной таблице чемпионата.
Гласнер работал в Премьер-лиге с февраля 2024 года и провел 121 матч во главе лондонского клуба, одержав 53 победы, 33 раза сыграв вничью и потерпев 35 поражений.
Оливер стал обладателем Кубка и Суперкубка Англии, а также завоевал Лигу конференций, огорчив по пути к финалу киевского «Динамо» (2:0) и донецкий «Шахтер» (3:1, 2:1).
🚨🔏 @acmilan #Glasner contratto da 4MLN + bonus contratto 2+1.— William Lasalandra (@william_romano9) June 9, 2026
👀 Aspettiamo aggiornamenti, ma sembra che ormai ci siamo
🤝@NicoRossonero84 #Calciomercato #Milan https://t.co/AcTDlpttwj
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