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  4. Обидчик Динамо и Шахтера станет новым тренером Милана. Известны детали
Италия
09 июня 2026, 11:21 |
183
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Обидчик Динамо и Шахтера станет новым тренером Милана. Известны детали

Оливер Гласнер договорился с итальянским клубом о сотрудничестве на два года

09 июня 2026, 11:21 |
183
1 Comments
Обидчик Динамо и Шахтера станет новым тренером Милана. Известны детали
Getty Images/Global Images Ukraine. Оливер Гласнер
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Главный тренер английского «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер договорился о сотрудничестве с итальянским «Миланом». Об этом сообщил журналист Уильям Ласаландра.

Стороны провели успешные переговоры и подпишут контракт на два года с опцией пролонгации еще на один сезон. Во главе миланского клуба австрийский тренер будет зарабатывать четыре миллиона евро.

Представитель Серии А решил уволить известного итальянца Массимилиано Аллегри из-за неудовлетворительных результатов в сезоне – «россонери» заняли пятое место в турнирной таблице чемпионата.

Гласнер работал в Премьер-лиге с февраля 2024 года и провел 121 матч во главе лондонского клуба, одержав 53 победы, 33 раза сыграв вничью и потерпев 35 поражений.

Оливер стал обладателем Кубка и Суперкубка Англии, а также завоевал Лигу конференций, огорчив по пути к финалу киевского «Динамо» (2:0) и донецкий «Шахтер» (3:1, 2:1).

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Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
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знатно той КП повозило наше динамо
буртник навіть боявся вийти на поле
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