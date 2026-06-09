Обидчик Динамо и Шахтера станет новым тренером Милана. Известны детали

Главный тренер английского «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер договорился о сотрудничестве с итальянским «Миланом». Об этом сообщил журналист Уильям Ласаландра.

Стороны провели успешные переговоры и подпишут контракт на два года с опцией пролонгации еще на один сезон. Во главе миланского клуба австрийский тренер будет зарабатывать четыре миллиона евро.

Представитель Серии А решил уволить известного итальянца Массимилиано Аллегри из-за неудовлетворительных результатов в сезоне – «россонери» заняли пятое место в турнирной таблице чемпионата.

Гласнер работал в Премьер-лиге с февраля 2024 года и провел 121 матч во главе лондонского клуба, одержав 53 победы, 33 раза сыграв вничью и потерпев 35 поражений.

Оливер стал обладателем Кубка и Суперкубка Англии, а также завоевал Лигу конференций, огорчив по пути к финалу киевского «Динамо» (2:0) и донецкий «Шахтер» (3:1, 2:1).