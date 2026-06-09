Стало известно, почему трансфер Цыганкова из Жироны может сорваться

Трансфер вингера сборной Украины Виктора Цыганкова в турецкий «Трабзонспор» может не состояться из-за финансовых деталей. Об этом сообщили сразу несколько источников.

Представитель Суперлиги в течении последних недель ведет переговоры о переходе 28-летнего футболиста, контракт которого принадлежит испанской «Жироне».

«Бордово-синие» предложили каталонскому клубу около десяти миллионов евро, но в Испании считают эту сумму неприемлемой, что может поставить крест на полноценном трансфере украинца.

«Трабзонспор» начал поиски игроков, которые смогут усилить линию атаки, если не удастся договориться с «Жироной». Внимание турецкого клуба привлек Тиаго Паласиос из «Эстудиантеса».

В нынешнем сезоне Цыганков провел 34 матча, в которых забил семь мячей и отдал пять результативных передач. Контракт украинца истекает в июне 2027 года, а его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро.