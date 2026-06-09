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  4. Стало известно, почему трансфер Цыганкова из Жироны может сорваться
Испания
09 июня 2026, 11:11 |
319
0

Стало известно, почему трансфер Цыганкова из Жироны может сорваться

Турецкий «Трабзонспор» не готов удовлетворять финансовые запросы испанского клуба

09 июня 2026, 11:11 |
319
0
Стало известно, почему трансфер Цыганкова из Жироны может сорваться
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Трансфер вингера сборной Украины Виктора Цыганкова в турецкий «Трабзонспор» может не состояться из-за финансовых деталей. Об этом сообщили сразу несколько источников.

Представитель Суперлиги в течении последних недель ведет переговоры о переходе 28-летнего футболиста, контракт которого принадлежит испанской «Жироне».

«Бордово-синие» предложили каталонскому клубу около десяти миллионов евро, но в Испании считают эту сумму неприемлемой, что может поставить крест на полноценном трансфере украинца.

«Трабзонспор» начал поиски игроков, которые смогут усилить линию атаки, если не удастся договориться с «Жироной». Внимание турецкого клуба привлек Тиаго Паласиос из «Эстудиантеса».

В нынешнем сезоне Цыганков провел 34 матча, в которых забил семь мячей и отдал пять результативных передач. Контракт украинца истекает в июне 2027 года, а его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро.

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Николай Тытюк Источник: Günebakış Haber
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