Полузащитник объяснил, почему покинул Динамо и завершил карьеру в 19 лет
Артем Хацкевич рассказал о периоде в киевском клубе и проблемах со здоровьем
Бывший полузащитник, а ныне коммерческий директор черкасского ЛНЗ Артем Хацкевич рассказал, почему ушел из киевского «Динамо» и завершил карьеру в 19 лет:
– Почему покинули «Динамо»?
– Пришло предложение от «Десны» продолжить играть уже под первой командой. Плюс из-за того, что я травмировался перед отпуском, нужно было уже получать игровую практику. У «Динамо» всегда высокая конкуренция.
– Почему приняли решение прекратить играть уже в 19 лет?
– По здоровью. У меня было очень большое количество травм на голеностопах, поэтому врачи и мы с отцом приняли решение, что пора двигаться уже немного в другом направлении в футболе, – признался Хацкевич-младший.
Бывший полузащитник находился в структуре киевского «Динамо» до сентября 2022 года, после чего играл в составе чешского «Спое» Прага. Также выступал на правах аренды за черниговскую «Десну».
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