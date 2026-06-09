Полузащитник объяснил, почему покинул Динамо и завершил карьеру в 19 лет

Бывший полузащитник, а ныне коммерческий директор черкасского ЛНЗ Артем Хацкевич рассказал, почему ушел из киевского «Динамо» и завершил карьеру в 19 лет:

– Почему покинули «Динамо»?

– Пришло предложение от «Десны» продолжить играть уже под первой командой. Плюс из-за того, что я травмировался перед отпуском, нужно было уже получать игровую практику. У «Динамо» всегда высокая конкуренция.

– Почему приняли решение прекратить играть уже в 19 лет?

– По здоровью. У меня было очень большое количество травм на голеностопах, поэтому врачи и мы с отцом приняли решение, что пора двигаться уже немного в другом направлении в футболе, – признался Хацкевич-младший.

Бывший полузащитник находился в структуре киевского «Динамо» до сентября 2022 года, после чего играл в составе чешского «Спое» Прага. Также выступал на правах аренды за черниговскую «Десну».