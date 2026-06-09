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Украина. Премьер лига
09 июня 2026, 14:51 | Обновлено 09 июня 2026, 15:38
804
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Полузащитник объяснил, почему покинул Динамо и завершил карьеру в 19 лет

Артем Хацкевич рассказал о периоде в киевском клубе и проблемах со здоровьем

09 июня 2026, 14:51 | Обновлено 09 июня 2026, 15:38
804
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Полузащитник объяснил, почему покинул Динамо и завершил карьеру в 19 лет
ФК ЛНЗ Черкассы. Артем Хацкевич
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Бывший полузащитник, а ныне коммерческий директор черкасского ЛНЗ Артем Хацкевич рассказал, почему ушел из киевского «Динамо» и завершил карьеру в 19 лет:

– Почему покинули «Динамо»?

– Пришло предложение от «Десны» продолжить играть уже под первой командой. Плюс из-за того, что я травмировался перед отпуском, нужно было уже получать игровую практику. У «Динамо» всегда высокая конкуренция.

– Почему приняли решение прекратить играть уже в 19 лет?

– По здоровью. У меня было очень большое количество травм на голеностопах, поэтому врачи и мы с отцом приняли решение, что пора двигаться уже немного в другом направлении в футболе, – признался Хацкевич-младший.

Бывший полузащитник находился в структуре киевского «Динамо» до сентября 2022 года, после чего играл в составе чешского «Спое» Прага. Также выступал на правах аренды за черниговскую «Десну».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Динамо Киев Артем Хацкевич
Николай Тытюк Источник: Украинский футбол
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В 22 роки комерційний директор футбольного клубу. Талановитий мабуть. І в футбол грав і з підручників не вилізав.
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