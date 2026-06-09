Украинский тренер спрогнозировал счет матча Левый Берег – Александрия

Известный украинский тренер Александр Бабич эксклюзивно для Sport.ua поделился ожиданиями от ответного матча между Левым Берегом и Александрией за право играть в УПЛ.

– Александр Александрович, центральным, если можно так сказать, матчем будет противостояние «Левого берега» и «Александрии». Киевляне после первой игры выступят в роли фаворита?

– Думаю, нет. В первой игре первый тайм прошел примерно в равной борьбе. После перерыва «Левый берег» обыграл «Александрию» по моментам, по агрессии.

Однако, учитывая уровень футболистов, и то, что команда Владимира Шарана больше любит действовать вторым номером, гостям, думаю, будет немного легче.

Предположу, что даже голевых моментов у александрийцев будет больше. А вот «Левый берег» тяжело и не всегда достигает положительных результатов, действуя с позиции силы. Потому в этой паре не все так однозначно.

– Какой прогноз вы дадите на этот матч?

– Учитывая тренерский опыт, я бы сказал, что здесь паритет. А вот индивидуально в «Александрии» футболисты посильнее.

Александру Рябоконю важно будет угадать или, скажем, выбрать правильную тактику, учитывая сильные и слабые стороны соперника. Но мне почему-то кажется, что минимальную победу, пусть это будет, допустим, – 2:1 одержит «Александрия», – сказал Бабич.

Матч Левый Берег – Александрия запланирована на вторник, 9 июня. Стартовый свисток раздастся в 15:30 по киевскому времени. В первой встрече команды обменялись голами (1:1).