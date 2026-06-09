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09 июня 2026, 08:15 |
19
0

ДР Конго – Чили. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Поединок начнется 9 июня в 19:00 по Киеву

09 июня 2026, 08:15 |
19
0
ДР Конго – Чили. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Getty Images/Global Images Ukraine
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9 июня на Мунисипаль де Ла Линеа пройдет товарищеский матч национальных сборных ДР Конго и Чили. Поединок начнется в 18:00 по европейскому времени.

ДР Конго

Команда долгое время воспринималась максимум как середняк на уровне родного континента. Вот и на КАН зимой, хорошо пройдя групповой этап (взяли две победы и семь очков в трех поединках), потом уже в 1/8 финала уступили Алжиру, из-за единственного гола на 119-й минуте.

При этом в отборе сборная смогла удивить. Сначала тем, что стала второй в своей группе квалификации - более того, от фаворита, Сенегала, тогда отстали на два очка, 22 против 24. Потом, в плей-офф, сначала осенью разобрались с земляками, сначала с Камеруном, потом, по пенальти, Нигерией. А точку поставили только в марте, когда в межконтинентальном стыке голом на 100-й минуте Туанзебе победили и Ямайку. А сейчас успели оформить нулевую ничью против достаточно сильного спарринг-партнера из Европы - Дании.

Чили

Сборная и в предыдущих циклах не блистала, пропуская мундиали. Но крайняя квалификация вышла совсем уж провальной. Никто в Южной Америке, даже вечные аутсайдеры, Боливия и Венесуэла, не выглядели хуже, чем Алексис Санчеси и компания, с их двумя победами и одиннадцатью очками.

Сейчас команда просто проводит контрольные поединки. Было даже четыре победы кряду, но в 2026-м году все закончилось. Сначала серию прервали неожиданно крупным, 1:4, поражением от Новой Зеландии. Ну, а сейчас успели сыграть контрольный поединок, с Португалией (который закончился новой неудачей, 1:2, с голом престижа Сепеды уже на 90+ минуте). Хотя формат и был товарищеским, но судья был вынужден удалять за драку еще до перерыва Романа и Рафаэла Леау. Представитель Милана теперь может пропустить мундиаль из-за дисквалификации!

Статистика личных встреч

Это будет только первый очный поединок между данными сборными.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.20 для ДР Конго и 2.90 для Чили. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы ждут от этой пары борьбы, но не голов. Тут стоит остановиться на нейтральном варианте с тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,75).

Прогноз Sport.ua
ДР Конго
9 июня 2026 -
19:00
Чили
Тотал меньше 2.5 1.75 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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