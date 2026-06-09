Л. Киченок / Кравчик – Йович / Кесслер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 500 в Лондоне
9 июня украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления в парном разряде травяного турнира WTA 500 в Лондоне, Великобритания.
В первом раунде украинка вместе с Дезире Кравчик (США) сыграет против американского тандема Ива Йович / Маккартни Кесслер. Встреча начнется не ранее 16:00 по Киеву.
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Поединок должен был стартовать еще 8 числа, но игра была перенесена из-за дождей в столице Великобритании.
Победительницы матча в четвертьфинале поборются либо с Мией Като и Людмилой Самсоновой, либо с Габриэлой Дабровски и Лукрецией Стефанини.
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