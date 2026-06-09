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  4. Марта Костюк – Мика Стойсавлевич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
09 июня 2026, 05:40 |
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0

Марта Костюк – Мика Стойсавлевич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 500 в Лондоне

09 июня 2026, 05:40 |
93
0
Марта Костюк – Мика Стойсавлевич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
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9 июня украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 12) начнет выступления на травяном турнире WTA 500 в Лондоне, Великобритания.

В первом раунде украинка сыграет против представительницы Великобритании Мики Стойсавлевич (WTA 261). Поединок начнется не ранее 16:30 по Киеву.

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Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка во втором круге поборется либо с Марией Боузковой, либо с Полиной Кудерметовой.

📺 Видеотрансляция

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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