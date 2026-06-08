Коуч сборной Дании: «Это были тяжелые сутки. После пережитого нужен покой»

Главный тренер сборной Дании Брайан Ример выступил с заявлением после матча против Украины, в котором его подопечный Кристиан Эриксен потерял сознание.

Именно из-за ситуации с Кристианом обе команды решили не доигрывать поединок, остановив игру при счете 2:1 в пользу датчан.

Благодаря усилиям медиков Эриксен самостоятельно поднялся на ноги и покинул пределы поля. После матча игрок отправился в больницу, а позже вернулся к своей семье.

«Это были тяжелые сутки для всех нас, но Кристиан, к счастью, чувствует себя хорошо и уже вернулся домой к своей семье. Сейчас ему и игрокам нужен покой, чтобы осмыслить произошедшее и прийти в себя после пережитого шока.

Я хочу еще раз искренне поблагодарить всех за то, как безупречно они справились с ситуацией вчера вечером. Игроков и персонал обеих команд, арбитров, УЕФА, представителей СМИ и, что не менее важно, всех зрителей в Оденсе.

В трудный момент все продемонстрировали прекрасное единство, и я считаю, что именно это мы должны помнить о вчерашнем вечере.

Спасибо датчанам за огромную поддержку, которую мы ощущали на протяжении последних суток. Важно, чтобы теперь все знали – и особенно те, кто был там, – Кристиан чувствует себя хорошо», – сообщил Брайан.