Эриксен выступил с официальным заявлением после инцидента в игре с Украиной
Футболист сообщил, что с ним всё в порядке
Полузащитник сборной Дании Кристан Эриксен впервые высказался после инцидента, произошедшего во время товарищеского матча против Украины.
«Хочу поблагодарить всех за заботу и поддержку. Сейчас я уже дома рядом с семьей и чувствую себя значительно лучше. Срабатывание моего кардиовертера-дефибриллятора стало серьезным испытанием как для меня, так и для близких, однако эта ситуация не имеет ничего общего с тем, что произошло несколько лет назад. Самое главное – я чувствую себя хорошо и уже начал процесс восстановления.
Отдельно хочу выразить благодарность партнерам по команде, медицинскому персоналу на стадионе и врачам, которые на протяжении многих лет следят за моим здоровьем. Именно благодаря их работе и установленному устройству все закончилось благополучно. В нужный момент оно выполнило свою функцию и обеспечило мне защиту.
Теперь моя главная цель – полностью восстановиться, провести время с семьей, насладиться отпуском и вернуться к привычным радостям, в частности к игре в футбол вместе с детьми», – сообщил Эриксен.
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