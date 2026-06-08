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  4. Эриксен выступил с официальным заявлением после инцидента в игре с Украиной
Сборная УКРАИНЫ
08 июня 2026, 20:05 |
4030
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Эриксен выступил с официальным заявлением после инцидента в игре с Украиной

Футболист сообщил, что с ним всё в порядке

08 июня 2026, 20:05 |
4030
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Эриксен выступил с официальным заявлением после инцидента в игре с Украиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристан Эриксен
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Полузащитник сборной Дании Кристан Эриксен впервые высказался после инцидента, произошедшего во время товарищеского матча против Украины.

«Хочу поблагодарить всех за заботу и поддержку. Сейчас я уже дома рядом с семьей и чувствую себя значительно лучше. Срабатывание моего кардиовертера-дефибриллятора стало серьезным испытанием как для меня, так и для близких, однако эта ситуация не имеет ничего общего с тем, что произошло несколько лет назад. Самое главное – я чувствую себя хорошо и уже начал процесс восстановления.

Отдельно хочу выразить благодарность партнерам по команде, медицинскому персоналу на стадионе и врачам, которые на протяжении многих лет следят за моим здоровьем. Именно благодаря их работе и установленному устройству все закончилось благополучно. В нужный момент оно выполнило свою функцию и обеспечило мне защиту.

Теперь моя главная цель – полностью восстановиться, провести время с семьей, насладиться отпуском и вернуться к привычным радостям, в частности к игре в футбол вместе с детьми», – сообщил Эриксен.

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Дмитрий Олийченко Источник: Instagram
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треба вже прийняти факт, що з великим футболом пора закінчувати
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