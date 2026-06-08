Александр КУЧЕР: «Это сборная Украины. Мы же не играем во Второй лиге»

Бывший защитник сборной Украины Александр Кучер высказался об игре «сине-желтых» с Данией (1:2).

– Почему такая игра в обороне?

– Может, знаете, тренер ищет некий баланс в обороне, какие-то схемы с тремя защитниками. Пытаются что-то, ищут баланс. Поэтому, возможно, и есть проблемы.

– Забарный на позиции правого защитника. Как вам?

– Не хочется, знаете ли, сейчас что-то говорить, переходить на личности. Есть проблема, мы ее видим. Как ее будут решать за этот период перед официальными матчами – увидим.

Потому что это контрольные игры, тренер пересматривает состав новых футболистов. И все это уже будем оценивать по официальным матчам.

– Болельщики говорят, что в такой игре не хватало Ярмолюка.

– Мы ведь понимаем, что команда не зависит от одного игрока. Где-то кого-то не было, но мы не можем всегда говорить, что нам не хватило одного футболиста и поэтому чего-то не хватило.

Это сборная Украины. Мы же не играем во Второй лиге, где отсутствие одного игрока может все изменить. У нас есть сборная Украины, есть подбор футболистов – 30, 50 игроков. Они тоже готовятся, выходят на поле, отдаются.

Один игрок травмирован или пропускает матч, здесь нет Ярмолюка, завтра не будет кого-то еще. Мы же не можем постоянно перекладывать ответственность на то, что не было какого-нибудь футболиста. Я думаю, что это неправильно.

В первом товарищеском матче на сборе сборная Украины победила Польшу (2:0).