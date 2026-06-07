Легенда Шахтера: «У Дании произошла трагедия»

Легенда «Шахтера» Александр Кучер поделился ожиданиями от встречи Дания – Украина.

– Думаю, будет интересная игра. Дания – очень хорошая, мощная команда. Считаю, что они должны ехать на чемпионат мира, но у них произошла трагедия. Они сыграли вничью с белорусами – 2:2, хотя вели в счете 1:0. Затем уступили шотландцам и потеряли первую строчку.

Им нужно было только обыграть белорусов, и они бы получили прямую путевку на чемпионат мира. В плей-офф датчане разгромили Северную Македонию – 4:0. Потом играли с Чехией, имели полное преимущество, но все равно проиграли в серии пенальти и не попали на мундиаль. Думаю, сегодня мы увидим интересный матч.

– Этот матч будет тяжелее для Украины, чем против Польши?

– Да. Считаю, что Дания не выставит экспериментальный состав. Поэтому думаю, что Украину ждет тяжелая игра.

– Обе команды будут воспринимать матч как товарищеский, или будет настоящая битва на футбольном поле?

– Хотелось бы, чтобы было сражение. Но думаю, что все равно ощущается определенный оттенок контрольного матча. В то же время нам нужно выходить на поле, как на бой. Все хотят закрепиться в команде, показать себя тренеру. Думаю, ребята будут отдаваться по полной, и именно благодаря этому мы увидим очень хорошую игру.

– Каков ваш прогноз на этот матч?

– Хочется увидеть качественный футбол. Прогнозировать результат, думаю, нет смысла. Главное, чтобы была хорошая игра, самоотдача, и чтобы ребята действовали с большим желанием.

В первом товарищеском матче на сборе сборная Украины победила Польшу (2:0).