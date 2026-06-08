Английский гранд продает Слонину. У него 0 матчей за 4 года

Вратарь «Челси» Габриэль Слонина планирует уйти этим летом, и клуб выставил голкипера на продажу, чтобы он смог играть. 22-летний футболист не провел ни одного матча на «Стэмфорд Бридж» с момента своего перехода из «Чикаго Файр» за 11 миллионов евро в 2022 году.

В прошлом сезоне Слонина был третьим вратарем в команде, но теперь ему разрешили уйти из «Челси» на постоянной основе из-за недостатка игровой практики. Многие клубы Европы выразили заинтересованность, хотя переговоры о цене, которая устроит «Челси», пока остаются предметом обсуждения, но это не останавливает потенциальных покупателей.

Слонина выступал на правах аренды в Первой лиге Англии за «Барнсли» и в Бельгии за «Эйпен».