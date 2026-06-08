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  4. Английский гранд продает Слонину. У него 0 матчей за 4 года
Англия
08 июня 2026, 23:13 |
867
4

Английский гранд продает Слонину. У него 0 матчей за 4 года

Габриэль Слонина планирует покинуть «Челси»

08 июня 2026, 23:13 |
867
4 Comments
Английский гранд продает Слонину. У него 0 матчей за 4 года
Imago Images. Габриэль Слонина
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Вратарь «Челси» Габриэль Слонина планирует уйти этим летом, и клуб выставил голкипера на продажу, чтобы он смог играть. 22-летний футболист не провел ни одного матча на «Стэмфорд Бридж» с момента своего перехода из «Чикаго Файр» за 11 миллионов евро в 2022 году.

В прошлом сезоне Слонина был третьим вратарем в команде, но теперь ему разрешили уйти из «Челси» на постоянной основе из-за недостатка игровой практики. Многие клубы Европы выразили заинтересованность, хотя переговоры о цене, которая устроит «Челси», пока остаются предметом обсуждения, но это не останавливает потенциальных покупателей.

Слонина выступал на правах аренды в Первой лиге Англии за «Барнсли» и в Бельгии за «Эйпен».

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Челси Габриэль Слонина Чикаго Файр Барнсли Эйпен трансферы чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы АПЛ
Руслан Полищук Источник: BBC
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Комментарии 4
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Я думав м'ясо слона
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+1
Цікаве таке прізвище
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0
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Краще бути другим в Реалі за 40, ніж третім в Челсі за 11 - подумав Лунін...
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0
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