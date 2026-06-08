«Заставило меня задуматься». Киммих признался, что был близок к смене клуба
Йозуа мог стать игроком ПСЖ
Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих рассказал, что был очень близок к уходу из клуба и серьезно рассматривал переход в ПСЖ.
«Поддержка клуба была не такой, как я надеялся или хотел. У меня было ощущение, что «Бавария» была очень открыта к тому, чтобы отпустить меня [летом 2024 года]. Это не помогает укреплять связь между клубом и игроком. Я поговорил с Максом Эберлем. Он еще раз подтвердил мне: «Если ты хочешь уйти, то ты выставлен на продажу, это возможно». В тот момент я не знал, что должно было произойти, чтобы я продлил контракт. Я был на 95% уверен, что не продлю его.
Париж был клубом, который продемонстрировал ко мне серьезный интерес. Такой, которого я даже не ожидал. Я разговаривал со спортивным директором [Луисом Кампосом] и тренером [Луисом Энрике]. Должен сказать, они очень хорошо поработали и создали впечатление, что действительно хотят меня, поэтому ты естественным образом начинаешь это рассматривать. Это заставило меня серьезно задуматься. Я должен был стать там важной частью команды как игрок с большим опытом. И это, безусловно, влияет на тебя. ПСЖ сделал мне предложение. Финансовый аспект был невероятным. Действительно. Очень, очень невероятным, должен сказать. Но я не хотел делать это решающим фактором. Это не так, будто я один и могу принимать решения только за себя и свою карьеру. Я также несу ответственность за принятие решений для членов своей семьи и должен сделать правильный выбор.
Приход Компани? Я никогда не чувствовал такого уровня доверия, как сейчас. Это было правильное решение – продлить контракт с «Баварией», – рассказал Киммих.
Киммих выступает за «Баварию» с 2015 года. С тех пор он провел за «рекордмайстера» 494 матча, в которых забил 47 голов и отдал 131 результативную передачу, выиграв Лигу чемпионов, 10 титулов чемпиона Германии, 4 Кубка и 7 Суперкубков Германии, Клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.
Ранее сообщалось, что клуб АПЛ в свое время отказался от юного Олисе.
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