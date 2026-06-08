Дарья Снигур – Паула Бадоса. Победа в двух сетах. Видеообзор матча

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8 июня 2026 года украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 84) одолела испанку Паулу Бадосу (WTA 141) в матче 1/16 финала турнира WTA 250 в Хертогенбосе, Нидерланды.

Украинке хватило двух сетов, чтобы выйти в следующую стадию травяного турнира.

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В следующей стадии турнира WTA 250 в Хертогенбосе Дарья Снигур сыграет против венгерской теннисистки Панны Удварди (WTA 65).

WTA 250 Хертогенбос. Трава, 1/16 финала

Дарья Снигур (Украина) – Паула Бадоса (Испания) [WC] – 6:1, 7:6 (7:2)

Видеообзор матча