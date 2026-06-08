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  4. Матч Людмилы Киченок на турнире WTA 500 в Лондоне перенесен из-за дождя
WTA
08 июня 2026, 22:38 |
42
0

Матч Людмилы Киченок на турнире WTA 500 в Лондоне перенесен из-за дождя

Стартовый поединок украинки и Дезире Кравчик перенесен на 9 июня

08 июня 2026, 22:38 |
42
0
Матч Людмилы Киченок на турнире WTA 500 в Лондоне перенесен из-за дождя
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок
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Матч Людмилы Киченок и Дезире Кравчик на травяном турнире WTA 500 в Лондоне перенесен.

Причина – дожди в столице Великобритании.

Поединок 1/8 финала Киченок и Кравчик против тандема Ива Йович / Маккартни Кесслер запланирован на 9 июня (начало ориентировочно в 11:00 по Киеву).

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Маккартни Кесслер Людмила Киченок Дезире Кравчик Ива Йович WTA Лондон
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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