Матч Людмилы Киченок на турнире WTA 500 в Лондоне перенесен из-за дождя

Матч Людмилы Киченок и Дезире Кравчик на травяном турнире WTA 500 в Лондоне перенесен.

Причина – дожди в столице Великобритании.

Поединок 1/8 финала Киченок и Кравчик против тандема Ива Йович / Маккартни Кесслер запланирован на 9 июня (начало ориентировочно в 11:00 по Киеву).