Неожиданный поворот. Цыганкова решил купить 36-кратный чемпион
На Виктора теперь претендует «Олимпиакос»
Греческий «Олимпиакос» проявляет интерес к украинскому вингеру Виктору Цыганкову, выступающему за «Жирону».
По информации греческих СМИ, клуб из Пирея активно работает над усилением состава в летнее трансферное окно и рассматривает несколько вариантов для укрепления флангов атаки. Одним из кандидатов стал Цыганков, интерес к которому «красно-белые» проявляли еще во время его выступлений за «Динамо» Киев.
Сообщается, что руководство «Олимпиакоса» уже интересовалось финансовыми требованиями «Жироны» и пожеланиями самого футболиста.
28-летний украинец перешел в «Жирону» зимой 2023 года из «Динамо» Киев. С тех пор он провел за каталонский клуб 119 матчей, забил 20 мячей и отдал 23 результативные передачи.
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В чергу , бісові діти )