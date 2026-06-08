Неожиданный поворот. Цыганкова решил купить 36-кратный чемпион

Греческий «Олимпиакос» проявляет интерес к украинскому вингеру Виктору Цыганкову, выступающему за «Жирону».

По информации греческих СМИ, клуб из Пирея активно работает над усилением состава в летнее трансферное окно и рассматривает несколько вариантов для укрепления флангов атаки. Одним из кандидатов стал Цыганков, интерес к которому «красно-белые» проявляли еще во время его выступлений за «Динамо» Киев.

Сообщается, что руководство «Олимпиакоса» уже интересовалось финансовыми требованиями «Жироны» и пожеланиями самого футболиста.

28-летний украинец перешел в «Жирону» зимой 2023 года из «Динамо» Киев. С тех пор он провел за каталонский клуб 119 матчей, забил 20 мячей и отдал 23 результативные передачи.