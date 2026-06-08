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  4. Неожиданный поворот. Цыганкова решил купить 36-кратный чемпион
Испания
08 июня 2026, 23:02 |
960
4

Неожиданный поворот. Цыганкова решил купить 36-кратный чемпион

На Виктора теперь претендует «Олимпиакос»

08 июня 2026, 23:02 |
960
4 Comments
Неожиданный поворот. Цыганкова решил купить 36-кратный чемпион
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Греческий «Олимпиакос» проявляет интерес к украинскому вингеру Виктору Цыганкову, выступающему за «Жирону».

По информации греческих СМИ, клуб из Пирея активно работает над усилением состава в летнее трансферное окно и рассматривает несколько вариантов для укрепления флангов атаки. Одним из кандидатов стал Цыганков, интерес к которому «красно-белые» проявляли еще во время его выступлений за «Динамо» Киев.

Сообщается, что руководство «Олимпиакоса» уже интересовалось финансовыми требованиями «Жироны» и пожеланиями самого футболиста.

28-летний украинец перешел в «Жирону» зимой 2023 года из «Динамо» Киев. С тех пор он провел за каталонский клуб 119 матчей, забил 20 мячей и отдал 23 результативные передачи.

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Виктор Цыганков трансферы Ла Лиги трансферы Жирона Олимпиакос Пирей
Дмитрий Олийченко Источник: Sportdog
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Комментарии 4
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За день разів 7 гравця продають)))
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+2
Колись у кіосках продавалась така газета, називалась "Сенсация", там про усякі паранормальні явища писалося. То у ній теж були такі схожі заголовки як тепер на sport UA
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0
Зараз шалений попит на Віктора🔥😲
Олімпіакос? Тоді отримали б українське дербі з АЕКом. Але ближчий до трансферу наразі Трабзонспор!♥️💙
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0
Хто ще хоче купити Циганкова ?
В чергу , бісові діти )
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0
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