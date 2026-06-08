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  4. Трабзонспор нашел человека, который заставит Цыганкова сказать «да»
Испания
08 июня 2026, 16:45 |
646
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Трабзонспор нашел человека, который заставит Цыганкова сказать «да»

К переговорам хотят привлечь Малиновского

08 июня 2026, 16:45 |
646
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Трабзонспор нашел человека, который заставит Цыганкова сказать «да»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Турецкий «Трабзонспор» ведет активную работу над трансфером украинского футболиста Виктора Цыганкова из «Жироны».

Как отмечает источник, одним из главных препятствий для трансфера остается позиция самого футболиста. Чтобы убедить Цыганкова переехать в Турцию, «Трабзонспор» планирует привлечь к переговорам его партнера по сборной Украины Руслана Малиновского, который недавно пополнил ряды клуба из Трабзона.

В текущем сезоне Виктор Цыганков сыграл 34 матча, в которых забил семь голов и сделал четыре ассиста.

Ранее сообщалось, что на подписание Цыганкова претендует «Аякс». Игрока в команде хочет видеть его бывший тренер Мичел.

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Руслан Малиновский трансферы Трабзонспор Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков трансферы Ла Лиги
Дмитрий Олийченко Источник: Taka Gazetesi
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