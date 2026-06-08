Трабзонспор нашел человека, который заставит Цыганкова сказать «да»

Турецкий «Трабзонспор» ведет активную работу над трансфером украинского футболиста Виктора Цыганкова из «Жироны».

Как отмечает источник, одним из главных препятствий для трансфера остается позиция самого футболиста. Чтобы убедить Цыганкова переехать в Турцию, «Трабзонспор» планирует привлечь к переговорам его партнера по сборной Украины Руслана Малиновского, который недавно пополнил ряды клуба из Трабзона.

В текущем сезоне Виктор Цыганков сыграл 34 матча, в которых забил семь голов и сделал четыре ассиста.

Ранее сообщалось, что на подписание Цыганкова претендует «Аякс». Игрока в команде хочет видеть его бывший тренер Мичел.