Мичел нашел новый клуб для Виктора Цыганкова

Новый главный тренер «Аякса» Мичел уже определился с потенциальными новичками команды.

По информации испанских СМИ, после назначения в амстердамский клуб специалист попросил руководство рассмотреть возможность подписания трех футболистов «Жироны», с которыми он ранее работал.

В список вошли защитник Дейли Блинд, полузащитник Донни ван де Бек и украинский вингер Виктор Цыганков.

Самой сложной может стать именно сделка по Цыганкову. Сообщается, что «Жирона» оценивает одного из своих лидеров примерно в 15 миллионов евро. Мичел хорошо знаком с возможностями украинца и считает, что стиль игры Цыганкова идеально подходит для атакующей модели «Аякса».

Кроме того, наставник рассчитывает на опыт Блинда и возвращение в Амстердам ван де Бека, который является воспитанником клуба.