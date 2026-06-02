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Испания
02 июня 2026, 22:02 | Обновлено 02 июня 2026, 22:25
3844
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Мичел нашел новый клуб для Виктора Цыганкова

Тренер хочет взять украинца с собой в «Аякс»

02 июня 2026, 22:02 | Обновлено 02 июня 2026, 22:25
3844
3 Comments
Мичел нашел новый клуб для Виктора Цыганкова
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Новый главный тренер «Аякса» Мичел уже определился с потенциальными новичками команды.

По информации испанских СМИ, после назначения в амстердамский клуб специалист попросил руководство рассмотреть возможность подписания трех футболистов «Жироны», с которыми он ранее работал.

В список вошли защитник Дейли Блинд, полузащитник Донни ван де Бек и украинский вингер Виктор Цыганков.

Самой сложной может стать именно сделка по Цыганкову. Сообщается, что «Жирона» оценивает одного из своих лидеров примерно в 15 миллионов евро. Мичел хорошо знаком с возможностями украинца и считает, что стиль игры Цыганкова идеально подходит для атакующей модели «Аякса».

Кроме того, наставник рассчитывает на опыт Блинда и возвращение в Амстердам ван де Бека, который является воспитанником клуба.

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Мичел (Мигель Анхель Санчес) Виктор Цыганков Дэйли Блинд Донни ван де Бек Жирона Аякс трансферы Ла Лиги трансферы
Дмитрий Олийченко Источник: El Gol Digital
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Комментарии 3
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А можна назву тих "іспанських ЗМІ", які такі новини розповсюджують?
Чи це sport UA вже став іспанським виданням?)
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+1
Хороший варіант. Два голандця назад на батьківщину на додачу і Циганков
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0
Але тоді Ваната не хоче із собою. Бо колись де Россі запросив Довбика з Жирони в Рому і через місяць-два його звільнили. А Мічел чи Жирона загалом запросили Ваната, але внаслідок відсутності Ваната в кінці сезону Жирона вилетіла із головного дивізіону, а Мічел змушений був шукати нову роботу, і уже знайшов. Тому здивувала титулка. Він уже там не працює то як буде з Циганковим справи вирішувати, виникло питання.
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-1
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