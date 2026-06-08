В Полтаве подвели итоги сезона, ответив, не исчезнет ли клуб

Исполнительный директор «Полтавы» Станислав Майзус подвел итоги сезона 2025/26.

«Как сказал в своё время Наполеон Бонапарт, хороший опыт – это результат плохого опыта. Выводы сделаны. Жизнь продолжается. Любите футбол! Будет ли команда играть и дальше? Обязательно. В Полтаве!»

В сезоне УПЛ 2025/26 «Полтава» набрала 13 очков в 30 матчах и заняла 16-е место в турнирной таблице чемпионата Украины, вылетев в Первую лигу на следующий сезон. В Украинской Премьер-лиге коллектив провёл всего 1 сезон.