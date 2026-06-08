Украина. Премьер лига08 июня 2026, 22:08 |
493
0
В Полтаве подвели итоги сезона, ответив, не исчезнет ли клуб
Станислав Майзус философски оценил вылет команды
08 июня 2026, 22:08 |
493
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
Исполнительный директор «Полтавы» Станислав Майзус подвел итоги сезона 2025/26.
«Как сказал в своё время Наполеон Бонапарт, хороший опыт – это результат плохого опыта. Выводы сделаны. Жизнь продолжается. Любите футбол! Будет ли команда играть и дальше? Обязательно. В Полтаве!»
В сезоне УПЛ 2025/26 «Полтава» набрала 13 очков в 30 матчах и заняла 16-е место в турнирной таблице чемпионата Украины, вылетев в Первую лигу на следующий сезон. В Украинской Премьер-лиге коллектив провёл всего 1 сезон.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 08 июня 2026, 21:22 6
Имя Виктора Цыганкова фигурирует в списках каталонского клуба
Футбол | 08 июня 2026, 09:06 4
Каталонцы примут предложение «Трабзонспора»
Футбол | 08.06.2026, 22:18
Футбол | 08.06.2026, 00:40
Бокс | 08.06.2026, 05:32
Комментарии 0
Популярные новости
08.06.2026, 07:55 6
07.06.2026, 08:33 11
07.06.2026, 09:33 30
07.06.2026, 01:01 1
07.06.2026, 03:12 174
08.06.2026, 02:32
07.06.2026, 07:34 40
07.06.2026, 09:12 22