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Украина. Премьер лига
08 июня 2026, 22:08 |
493
0

В Полтаве подвели итоги сезона, ответив, не исчезнет ли клуб

Станислав Майзус философски оценил вылет команды

08 июня 2026, 22:08 |
493
0
В Полтаве подвели итоги сезона, ответив, не исчезнет ли клуб
СК Полтава. Станислав Майзус
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Исполнительный директор «Полтавы» Станислав Майзус подвел итоги сезона 2025/26.

«Как сказал в своё время Наполеон Бонапарт, хороший опыт – это результат плохого опыта. Выводы сделаны. Жизнь продолжается. Любите футбол! Будет ли команда играть и дальше? Обязательно. В Полтаве!»

В сезоне УПЛ 2025/26 «Полтава» набрала 13 очков в 30 матчах и заняла 16-е место в турнирной таблице чемпионата Украины, вылетев в Первую лигу на следующий сезон. В Украинской Премьер-лиге коллектив провёл всего 1 сезон.

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Полтава чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Станислав Майзус
Дмитрий Вус Источник: Facebook
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