Челси хочет впервые купить у Шахтера футболиста после провала с Мудриком

Полузащитник «Шахтера» Марлон Гомес привлек внимание ряда известных европейских клубов в преддверии летнего трансферного окна.

По имеющейся информации, в последнее время интерес к бразильскому полузащитнику проявляют немецкий «РБ Лейпциг», английские «Ньюкасл», «Астон Вилла» и «Челси». Все четыре клуба находятся в готовности его подписать.

Отметим, что интерес «РБ Лейпцига» к Гомесу фиксировался еще раньше. В 2025 году немецкий клуб уже пытался начать переговоры о трансфере бразильца, однако «Шахтер» не спешил расставаться со своим ключевым игроком.

22-летний Марлон Гомес выступает за «Шахтер» с января 2024 года после перехода из бразильского «Васко да Гама».