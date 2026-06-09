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  4. Челси хочет впервые купить у Шахтера футболиста после провала с Мудриком
Англия
09 июня 2026, 09:02 |
1101
4

Челси хочет впервые купить у Шахтера футболиста после провала с Мудриком

Лондонский гранд нацелился на Марлона Гомеса

09 июня 2026, 09:02 |
1101
4 Comments
Челси хочет впервые купить у Шахтера футболиста после провала с Мудриком
Getty Images/Global Images Ukraine. Марлон Сантос
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Полузащитник «Шахтера» Марлон Гомес привлек внимание ряда известных европейских клубов в преддверии летнего трансферного окна.

По имеющейся информации, в последнее время интерес к бразильскому полузащитнику проявляют немецкий «РБ Лейпциг», английские «Ньюкасл», «Астон Вилла» и «Челси». Все четыре клуба находятся в готовности его подписать.

Отметим, что интерес «РБ Лейпцига» к Гомесу фиксировался еще раньше. В 2025 году немецкий клуб уже пытался начать переговоры о трансфере бразильца, однако «Шахтер» не спешил расставаться со своим ключевым игроком.

22-летний Марлон Гомес выступает за «Шахтер» с января 2024 года после перехода из бразильского «Васко да Гама».

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Марлон Гомес трансферы УПЛ трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги Челси Шахтер Донецк Астон Вилла РБ Лейпциг Ньюкасл
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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Комментарии 4
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Ему только 22, это плюс.я думал чуть больше, игрок хороший но ленивый
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да какой там Челси, он деградирует.
это Шахтер делает вбросы пытаясь о нем напомнить
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слабенько зіграв проти динамо
можуть і відпустити
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0
попытка №2 ??? ))
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