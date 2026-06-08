В Бразилии заинтересованы в подписании вингера Шахтера
Лукас Феррейра может продолжить карьеру в составе «Васко да Гама»
Бразильский вингер «Шахтера» Лукас Феррейра привлекает внимание «Васко да Гама».
По информации бразильских СМИ, «Великан Колины» некоторое время следит за 19-летним футболистом и заинтересован в его подписании.
В прошедшем сезоне на счету Лукаса Феррейры 30 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 3 результативными ударами и 3 голевыми передачами. Веб-портал Trnssefrmarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что клуб АПЛ нацелился на лидера «Шахтера».
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