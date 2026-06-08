В Бразилии заинтересованы в подписании вингера Шахтера

Бразильский вингер «Шахтера» Лукас Феррейра привлекает внимание «Васко да Гама».

По информации бразильских СМИ, «Великан Колины» некоторое время следит за 19-летним футболистом и заинтересован в его подписании.

В прошедшем сезоне на счету Лукаса Феррейры 30 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 3 результативными ударами и 3 голевыми передачами. Веб-портал Trnssefrmarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что клуб АПЛ нацелился на лидера «Шахтера».