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  4. В Бразилии заинтересованы в подписании вингера Шахтера
Украина. Премьер лига
08 июня 2026, 15:19 |
255
0

В Бразилии заинтересованы в подписании вингера Шахтера

Лукас Феррейра может продолжить карьеру в составе «Васко да Гама»

08 июня 2026, 15:19 |
255
0
В Бразилии заинтересованы в подписании вингера Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Феррейра
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Бразильский вингер «Шахтера» Лукас Феррейра привлекает внимание «Васко да Гама».

По информации бразильских СМИ, «Великан Колины» некоторое время следит за 19-летним футболистом и заинтересован в его подписании.

В прошедшем сезоне на счету Лукаса Феррейры 30 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 3 результативными ударами и 3 голевыми передачами. Веб-портал Trnssefrmarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что клуб АПЛ нацелился на лидера «Шахтера».

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Васко да Гама трансферы трансферы УПЛ чемпионат Бразилии по футболу Шахтер Донецк Лукас Феррейра
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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