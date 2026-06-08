СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 июня

В понедельник, 8 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBЕТ.

ФУТБОЛ

21:45 Нидерланды – Узбекистан

1.20 – 6.50 – 13.00

22:00 Нигер – Мавритания

2.88 – 2.75 – 2.60

22:10 Франция – Северная Ирландия

1.11 – 8.50 – 19.00

05:00 Перу – Испания

15.00 – 7.00 – 1.18

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