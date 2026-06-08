СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 июня
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В понедельник, 8 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBЕТ.
ФУТБОЛ
21:45 Нидерланды – Узбекистан
22:00 Нигер – Мавритания
22:10 Франция – Северная Ирландия
05:00 Перу – Испания
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