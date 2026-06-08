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08 июня 2026, 19:31 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 июня

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

08 июня 2026, 19:31 |
33
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 июня
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе
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В понедельник, 8 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBЕТ.

ФУТБОЛ

21:45 Нидерланды – Узбекистан

Ggbet 1.20 – 6.50 – 13.00

22:00 Нигер – Мавритания

Ggbet 2.88 – 2.75 – 2.60

22:10 Франция – Северная Ирландия

Ggbet 1.11 – 8.50 – 19.00

05:00 Перу – Испания

Ggbet 15.00 – 7.00 – 1.18

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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