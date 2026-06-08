Металлист 1925 предложил три миллиона евро за полузащитника

Аргентинский полузащитник «Униона Санта-Фе» Рафаэль Профини привлекает внимание «Металлиста 1925». Об этом сообщает телеграм-канал «Бей-Беги».

По информации источника, представитель Украинской Премьер-лиги предложил за 20-летнего футболиста 3 миллиона евро. В подписании футболиста заинтересован лично главный тренер «Металлиста 1925» Младен Бартулович.

В прошлом сезоне на счету Рафаэля Профини 20 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 1 результативным ударом и 5 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Металлист 1925» попрощался с защитником.