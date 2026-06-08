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Украина. Премьер лига
08 июня 2026, 19:19 | Обновлено 08 июня 2026, 19:35
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Металлист 1925 предложил три миллиона евро за полузащитника

Карьеру в харьковском клубе может продолжить Рафаэль Профини из «Униона Санта-Фе»

08 июня 2026, 19:19 | Обновлено 08 июня 2026, 19:35
715
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Металлист 1925 предложил три миллиона евро за полузащитника
Рафаэль Профини
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Аргентинский полузащитник «Униона Санта-Фе» Рафаэль Профини привлекает внимание «Металлиста 1925». Об этом сообщает телеграм-канал «Бей-Беги».

По информации источника, представитель Украинской Премьер-лиги предложил за 20-летнего футболиста 3 миллиона евро. В подписании футболиста заинтересован лично главный тренер «Металлиста 1925» Младен Бартулович.

В прошлом сезоне на счету Рафаэля Профини 20 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 1 результативным ударом и 5 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Металлист 1925» попрощался с защитником.

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Даниил Кирияка Источник: Бей-беги
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Клон Аревалло, розпаковка криптолоха продовжується на повну.
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