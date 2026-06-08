Арсенал достиг соглашения с 16-летним английским талантом

Английский вингер «Лестера» Джереми Монга может продолжить карьеру в составе «Арсенала». Об этом сообщает Николо Скира.

По информации источника, лондонский гранд согласовал условия контракта с 16-летним футболистом. Теперь «канонирам» остается достичь соглашения с «лисами».

В прошедшем сезоне Джереми Монга провел 30 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 1 результативными ударом и 2 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» готовит трансферы на 200 миллионов евро для победы в Лиге чемпионов.