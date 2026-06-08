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Англия
08 июня 2026, 19:17 | Обновлено 08 июня 2026, 19:18
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0

Арсенал достиг соглашения с 16-летним английским талантом

Английский гранд может подписать Джереми Монга из «Лестера»

08 июня 2026, 19:17 | Обновлено 08 июня 2026, 19:18
198
0
Арсенал достиг соглашения с 16-летним английским талантом
Getty Images/Global Images Ukraine. Джереми Монга
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Английский вингер «Лестера» Джереми Монга может продолжить карьеру в составе «Арсенала». Об этом сообщает Николо Скира.

По информации источника, лондонский гранд согласовал условия контракта с 16-летним футболистом. Теперь «канонирам» остается достичь соглашения с «лисами».

В прошедшем сезоне Джереми Монга провел 30 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 1 результативными ударом и 2 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» готовит трансферы на 200 миллионов евро для победы в Лиге чемпионов.

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Джереми Монга Арсенал Лондон Лестер Чемпионшип трансферы трансферы АПЛ
Даниил Кирияка Источник: Николо Скира
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