Арсенал готовит трансферы на 200 миллионов евро для победы в Лиге чемпионов
В Лондон могут перебраться Брэдли Баркола, Дани Ольмо и Тино Ливраменто
«Арсенал» летом может совершить три топовых трансфера на 200 миллионов евро. Об этом сообщает Fichajes.
По информации источника, главный тренер английской команды Микель Артета затребовал у руководства клуба три подписания, с которыми он сумеет выиграть Лигу чемпионов: хавбек «Барселоны» Дани Ольмо, фулбек «Ньюкасла» Тино Ливраменто и вингер «ПСЖ» Брэдли Баркола.
В крайнем финале Лиги чемпионов, который состоялся 30 мая, «Арсенал» потерпел поражение от «ПСЖ» в серии пенальти.
Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» определился с приоритетными подписаниями на летнее трансферное окно.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
