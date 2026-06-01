Арсенал готовит трансферы на 200 миллионов евро для победы в Лиге чемпионов

«Арсенал» летом может совершить три топовых трансфера на 200 миллионов евро. Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, главный тренер английской команды Микель Артета затребовал у руководства клуба три подписания, с которыми он сумеет выиграть Лигу чемпионов: хавбек «Барселоны» Дани Ольмо, фулбек «Ньюкасла» Тино Ливраменто и вингер «ПСЖ» Брэдли Баркола.

В крайнем финале Лиги чемпионов, который состоялся 30 мая, «Арсенал» потерпел поражение от «ПСЖ» в серии пенальти.

