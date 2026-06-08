Где смотреть онлайн матча плей-офф за УПЛ Левый Берег – Александрия
Матч состоится 9 июня в 15:30 по киевскому времени
9 июня состоится второй матч между клубами «Левый Берег» и «Александрия» в плей-офф за право выступать в Украинской Премьер-лиге в сезоне 2026/27.
Первый поединок не выявил сильнейшего (1:1), поэтому все вопросы будут сняты в ответном матче на стадионе «Левый Берег» в Киеве.
Главным арбитром назначен Дмитрий Панчишин. Противостояние в Киеве начнется в 15:30.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
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