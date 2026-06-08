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Украина. Премьер лига
08 июня 2026, 17:48 | Обновлено 08 июня 2026, 17:51
213
0

Где смотреть онлайн матча плей-офф за УПЛ Левый Берег – Александрия

Матч состоится 9 июня в 15:30 по киевскому времени

08 июня 2026, 17:48 | Обновлено 08 июня 2026, 17:51
213
0
Где смотреть онлайн матча плей-офф за УПЛ Левый Берег – Александрия
УПЛ
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9 июня состоится второй матч между клубами «Левый Берег» и «Александрия» в плей-офф за право выступать в Украинской Премьер-лиге в сезоне 2026/27.

Первый поединок не выявил сильнейшего (1:1), поэтому все вопросы будут сняты в ответном матче на стадионе «Левый Берег» в Киеве.

Главным арбитром назначен Дмитрий Панчишин. Противостояние в Киеве начнется в 15:30.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

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Левый Берег Киев Александрия чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига где смотреть
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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