Экс-лидер Карпат: «Игроков вроде Эриксена много, но не все о них говорят»

Экс-полузащитник «Закарпатья» и «Карпат» Михаил Кополовец, эксклюзивно для Sport.ua, отметил, что случай датчанина Кристиана Эриксена мог быть не единичным. В Украине также играли футболисты с проблемами со здоровьем.

– Если вернуться к ситуации с Кристианом Эриксеном, был ли в вашей карьере такой футболист, который хотел играть даже с риском для жизни?

– Таких футболистов много, но не все о них говорят. Это здоровье, и никто не хочет брать на себя ответственность. У меня в детстве было такое, что у парня были проблемы, он подписывал бумаги, что берет на себя ответственность. А во взрослом футболе? Когда такие проблемы у футболистов, тренеры очень осторожными были и старались перестраховаться. Потому что самое основное – это жизнь и здоровье футболистов. Потому тренеры старались не брать таких игроков. Сами видите – какой может быть футбол, когда человек так падает? Даже когда футболист говорил, что берет на себя всю ответственность… Для такого высокоинтенсивного вида спорта нужно здоровье. А когда футболист падает и может умереть, тогда уже не до футбола…

В 2021 году Эриксен пережил остановку сердца на поле и далее играл с имплантом. Из-за новой неприятности со здоровьем ветерана датской команды в воскресенье был прерван матч с Украиной.