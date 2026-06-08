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Сборная УКРАИНЫ
08 июня 2026, 18:02 |
384
0

Экс-лидер Карпат: «Игроков вроде Эриксена много, но не все о них говорят»

В карьере Михаила Кополовца были футболисты, которые играли с проблемами со здоровьем

08 июня 2026, 18:02 |
384
0
Экс-лидер Карпат: «Игроков вроде Эриксена много, но не все о них говорят»
УАФ
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Экс-полузащитник «Закарпатья» и «Карпат» Михаил Кополовец, эксклюзивно для Sport.ua, отметил, что случай датчанина Кристиана Эриксена мог быть не единичным. В Украине также играли футболисты с проблемами со здоровьем.

– Если вернуться к ситуации с Кристианом Эриксеном, был ли в вашей карьере такой футболист, который хотел играть даже с риском для жизни?

– Таких футболистов много, но не все о них говорят. Это здоровье, и никто не хочет брать на себя ответственность. У меня в детстве было такое, что у парня были проблемы, он подписывал бумаги, что берет на себя ответственность. А во взрослом футболе? Когда такие проблемы у футболистов, тренеры очень осторожными были и старались перестраховаться. Потому что самое основное – это жизнь и здоровье футболистов. Потому тренеры старались не брать таких игроков. Сами видите – какой может быть футбол, когда человек так падает? Даже когда футболист говорил, что берет на себя всю ответственность… Для такого высокоинтенсивного вида спорта нужно здоровье. А когда футболист падает и может умереть, тогда уже не до футбола…

В 2021 году Эриксен пережил остановку сердца на поле и далее играл с имплантом. Из-за новой неприятности со здоровьем ветерана датской команды в воскресенье был прерван матч с Украиной.

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Руслан Полищук
Руслан Полищук Sport.ua
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