КОПОЛОВЕЦ: «Мальдера влюбил в себя болельщиков за пару дней, как никто»

Легенда львовских «Карпат» Михаил Кополовец, эксклюзивно для Sport.ua, поделился впечатлениями от первого сбора национальной команды Украины.

– Какие у вас впечатления от матчей с поляками и датчанами?

– По игре со сборной Польши хорошие впечатления, а с Данией получилось все смазанным из-за ситуации с Эриксеном. Конечно, после этого не до футбола было.

Мне очень понравился наш тренер Андреа Мальдера, он красавчик. Как он ведет себя с болельщиками, он расположил к себе. Если отбросить то, что я футболист и всю жизнь в футболе, вот как болельщик, я смотрю, как он себя ведет, как он открыт к болельщикам. Это огромная сила и очень верный подход. Харизматичный, классный тренер. Я уже за него очень сильно болею и хочу, чтобы у него все получилось. Он влюбил в себя болельщиков за пару дней к себе так, как наверняка ни один тренер до него.

С Польшей команда понравилась, она классно смотрелась, забила и выиграла. Принципиальный соперник, соседи, хорошие впечатления по двум матчам.

– Если вернуться к ситуации с Кристианом Эриксеном, был ли в вашей карьере такой футболист, который хотел играть даже с риском для жизни?

– Таких футболистов много, но не все о них говорят. Это здоровье, и никто не хочет брать на себя ответственность. У меня в детстве было такое, что у парня были проблемы, он подписывал бумаги, что берет на себя ответственность. А во взрослом футболе? Когда такие проблемы у футболистов, тренеры очень осторожными были и старались перестраховаться. Потому что самое основное – это жизнь и здоровье футболистов. Потому тренеры старались не брать таких игроков. Сами видите – какой может быть футбол, когда человек так падает? Даже когда футболист говорил, что берет на себя всю ответственность… Для такого высокоинтенсивного вида спорта нужно здоровье. А когда футболист падает и может умереть, тогда уже не до футбола…

– Как вам Валерий Бондарь и Илья Забарный на позиции правого защитника? Не лучше ли было вызвать профильного защитника, например, Илью Крупского?

– Этот тренер будет пробовать, Крупского или кого-то другого. Он имеет перед собой пример предыдущего тренера, располагает информацией и будет что-то менять. Поэтому если мы видим справа Бондаря или Забарного – это нормально, пришел новый тренер, он экспериментирует, но как будет лучше?

Я был во Львове, видел тренировки, и мне очень понравилось, какой микроклимат в команде. Этот тренер принес глоток свежего воздуха. Я общался с Езерским, Степаненко, мне очень понравилась их атмосфера. Я видел Малиновского, пообщался, там был Довбик, Шапаренко. То, что я видел, понравилось.

Просто дайте немного времени тренеру, он пробует какие-то схемы. Плюс я очень рад, что в тренерском штабе есть Езерский, огромный опытный футболист, прошедший сборную, обладающий огромным авторитетом среди футболистов. А добавьте сюда еще и Степаненко. Так что дайте им немного времени поработать.

– Какие перспективы у этой команды в Лиге наций? Там в соперниках сборные Венгрии, Грузии и Северной Ирландии.

– По большому счету и по потенциалу мы ни одной команде не уступаем. Просто нужно, чтобы команда была сплочена, чтобы они действительно были друг за друга и действительно играли за эту страну, за этих людей на грани самопожертвования. Посмотрите, как играют грузины, исландцы, например. У нас высококлассные футболисты. На каждой позиции есть люди, играющие в европейских чемпионатах.

Что мы с венграми не можем играть? Можем играть. С грузинами? Да, там классная команда, но вспомните их еще несколько лет назад, какими они были. У них есть Хвича Кварацхелия, есть индивидуальное мастерство. Но у нас тоже есть. В сборной порядок по людям, остается сделать команду, вот этого я желаю тренеру, чтобы он сделал команду. Посмотрите, как искренне болельщики поддерживают сборную во всех уголках мира. Надо играть за свою страну, и у них все получится.