КОПОЛОВЕЦ: «Мальдера влюбил в себя болельщиков за пару дней, как никто»
Михаил Кополовец имеет хорошие впечатления от первых матчей сборной Украины при новом тренере
Легенда львовских «Карпат» Михаил Кополовец, эксклюзивно для Sport.ua, поделился впечатлениями от первого сбора национальной команды Украины.
– Какие у вас впечатления от матчей с поляками и датчанами?
– По игре со сборной Польши хорошие впечатления, а с Данией получилось все смазанным из-за ситуации с Эриксеном. Конечно, после этого не до футбола было.
Мне очень понравился наш тренер Андреа Мальдера, он красавчик. Как он ведет себя с болельщиками, он расположил к себе. Если отбросить то, что я футболист и всю жизнь в футболе, вот как болельщик, я смотрю, как он себя ведет, как он открыт к болельщикам. Это огромная сила и очень верный подход. Харизматичный, классный тренер. Я уже за него очень сильно болею и хочу, чтобы у него все получилось. Он влюбил в себя болельщиков за пару дней к себе так, как наверняка ни один тренер до него.
С Польшей команда понравилась, она классно смотрелась, забила и выиграла. Принципиальный соперник, соседи, хорошие впечатления по двум матчам.
– Если вернуться к ситуации с Кристианом Эриксеном, был ли в вашей карьере такой футболист, который хотел играть даже с риском для жизни?
– Таких футболистов много, но не все о них говорят. Это здоровье, и никто не хочет брать на себя ответственность. У меня в детстве было такое, что у парня были проблемы, он подписывал бумаги, что берет на себя ответственность. А во взрослом футболе? Когда такие проблемы у футболистов, тренеры очень осторожными были и старались перестраховаться. Потому что самое основное – это жизнь и здоровье футболистов. Потому тренеры старались не брать таких игроков. Сами видите – какой может быть футбол, когда человек так падает? Даже когда футболист говорил, что берет на себя всю ответственность… Для такого высокоинтенсивного вида спорта нужно здоровье. А когда футболист падает и может умереть, тогда уже не до футбола…
– Как вам Валерий Бондарь и Илья Забарный на позиции правого защитника? Не лучше ли было вызвать профильного защитника, например, Илью Крупского?
– Этот тренер будет пробовать, Крупского или кого-то другого. Он имеет перед собой пример предыдущего тренера, располагает информацией и будет что-то менять. Поэтому если мы видим справа Бондаря или Забарного – это нормально, пришел новый тренер, он экспериментирует, но как будет лучше?
Я был во Львове, видел тренировки, и мне очень понравилось, какой микроклимат в команде. Этот тренер принес глоток свежего воздуха. Я общался с Езерским, Степаненко, мне очень понравилась их атмосфера. Я видел Малиновского, пообщался, там был Довбик, Шапаренко. То, что я видел, понравилось.
Просто дайте немного времени тренеру, он пробует какие-то схемы. Плюс я очень рад, что в тренерском штабе есть Езерский, огромный опытный футболист, прошедший сборную, обладающий огромным авторитетом среди футболистов. А добавьте сюда еще и Степаненко. Так что дайте им немного времени поработать.
– Какие перспективы у этой команды в Лиге наций? Там в соперниках сборные Венгрии, Грузии и Северной Ирландии.
– По большому счету и по потенциалу мы ни одной команде не уступаем. Просто нужно, чтобы команда была сплочена, чтобы они действительно были друг за друга и действительно играли за эту страну, за этих людей на грани самопожертвования. Посмотрите, как играют грузины, исландцы, например. У нас высококлассные футболисты. На каждой позиции есть люди, играющие в европейских чемпионатах.
Что мы с венграми не можем играть? Можем играть. С грузинами? Да, там классная команда, но вспомните их еще несколько лет назад, какими они были. У них есть Хвича Кварацхелия, есть индивидуальное мастерство. Но у нас тоже есть. В сборной порядок по людям, остается сделать команду, вот этого я желаю тренеру, чтобы он сделал команду. Посмотрите, как искренне болельщики поддерживают сборную во всех уголках мира. Надо играть за свою страну, и у них все получится.
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