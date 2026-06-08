В сборной Франции разгорелся конфликт перед чемпионатом мира

Подготовка сборной Франции к чемпионату мира сопровождается конфликтом между игроками и Французской футбольной федерацией из-за рекламы букмекерской компании Betclic.

По данным источника, несколько футболистов были недовольны тем, что их изображения, сделанные во время пресс-мероприятий сборной, использовали в рекламной кампании без предварительного согласования. В числе игроков, появившихся в рекламе, оказались Килиан Мбаппе, Райан Шерки, Усман Дембеле, Майкл Олисе и Дезире Дуэ.

Наибольшее недовольство, как сообщается, выразили Мбаппе и Шерки. Игроки считают, что федерация нарушила соглашение 2023 года, регулирующее коммерческое использование образов футболистов национальной команды.

Ситуация усугубила и без того напряженные отношения между игроками и руководством федерации, где ранее уже возникали споры по поводу бонусов и распределения билетов на турнир. При этом футболисты пока не планируют выносить конфликт на публику до окончания чемпионата мира.