Журналист: «Малиновский убедил Цыганкова сменить клуб»

Полузащитник турецкого «Трабзонспора» Руслан Малиновский убедил украинского вингера «Жироны» Виктора Цыганкова сменить клуб.

Как сообщает близкий к «Трабзонспору» журналист Хакан Йологлу, новичок турецкого клуба участвовал в переговорах со своим соотечественником. По его словам, в лагере сборной Украины Малиновский провел беседу с Цыганковым, который в итоге согласился на предложение «бордово-синих».

«Малиновский, наш новый игрок, убедил Цыганкова во время сбора национальной сборной. «Трабзонспор» использовал Малиновского в качестве посредника», – сказал инсайдер.

На данный момент Цыганков официально остается игроком «Жироны». У футболиста еще год по контракту с испанским клубом. В прошлом сезоне он забил семь голов и отдал пять результативных передач в 34 матчах за каталонцев.