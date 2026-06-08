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  4. Журналист: «Малиновский убедил Цыганкова сменить клуб»
Турция
08 июня 2026, 20:06 |
2468
3

Журналист: «Малиновский убедил Цыганкова сменить клуб»

Руслан выступил в роли посредника

08 июня 2026, 20:06 |
2468
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Журналист: «Малиновский убедил Цыганкова сменить клуб»
Getty Images/Global Images Ukraine. Малиновский и Цыганков
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Полузащитник турецкого «Трабзонспора» Руслан Малиновский убедил украинского вингера «Жироны» Виктора Цыганкова сменить клуб.

Как сообщает близкий к «Трабзонспору» журналист Хакан Йологлу, новичок турецкого клуба участвовал в переговорах со своим соотечественником. По его словам, в лагере сборной Украины Малиновский провел беседу с Цыганковым, который в итоге согласился на предложение «бордово-синих».

«Малиновский, наш новый игрок, убедил Цыганкова во время сбора национальной сборной. «Трабзонспор» использовал Малиновского в качестве посредника», – сказал инсайдер.

На данный момент Цыганков официально остается игроком «Жироны». У футболиста еще год по контракту с испанским клубом. В прошлом сезоне он забил семь голов и отдал пять результативных передач в 34 матчах за каталонцев.

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Андрей Плыгун Источник: YouTube
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