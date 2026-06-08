Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Трабзонспор предложил 10 млн евро за Довбика. Известен ответ Ромы
Турция
08 июня 2026, 19:56 |
333
1

Трабзонспор предложил 10 млн евро за Довбика. Известен ответ Ромы

Хакан Йологлу рассказал о решении итальянского клуба

08 июня 2026, 19:56 |
333
1 Comments
Трабзонспор предложил 10 млн евро за Довбика. Известен ответ Ромы
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Турецкий «Трабзонспор» направил «Роме» официальное предложение о выкупе контракта украинского нападающего Артема Довбика, однако получил отказ.

Как сообщил близкий к «Трабзонспору» журналист Хакан Йологлу, турки предложили итальянцам 10 миллионов евро за игрока сборной Украины.

«Довбика хочет подписать лично президент «Трабзонспора». По поводу Артема «Роме» сделали предложение на сумму 10 миллионов евро. Они его отклонили», – отметил инсайдер.

Ранее стало известно, что «Рома» не рассчитывает на Довбика в следующем сезоне. Впрочем, клуб не хочет дешево продавать футболиста, за которого два года назад заплатил 40 млн евро.

По теме:
Официальное предложение. ПСЖ нашел Забарному новый клуб
Ювентус намерен приобрести вратаря, действующего чемпиона мира
Кривбасс нацелился на 18-летнего вингера
Артем Довбик Рома Рим чемпионат Италии по футболу Серия A чемпионат Турции по футболу Трабзонспор трансферы
Андрей Плыгун Источник: YouTube
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Один из лучших боксеров планеты дал оценку бою Усик – Верховен
Бокс | 08 июня 2026, 05:44 1
Один из лучших боксеров планеты дал оценку бою Усик – Верховен
Один из лучших боксеров планеты дал оценку бою Усик – Верховен

Шакур – о поединке в Египте

Турки Аль-Шейх вынес вердикт судье боя Усик – Верховен
Бокс | 08 июня 2026, 04:12 5
Турки Аль-Шейх вынес вердикт судье боя Усик – Верховен
Турки Аль-Шейх вынес вердикт судье боя Усик – Верховен

Функционер считает, что тот слишком рано остановил бой

Снигур одолела экс-вторую ракетку на старте турнира WTA 250 в Хертогенбосе
Теннис | 08.06.2026, 17:01
Снигур одолела экс-вторую ракетку на старте турнира WTA 250 в Хертогенбосе
Снигур одолела экс-вторую ракетку на старте турнира WTA 250 в Хертогенбосе
Холанд всего 4 раза коснулся мяча в игре с Марокко
Футбол | 08.06.2026, 19:20
Холанд всего 4 раза коснулся мяча в игре с Марокко
Холанд всего 4 раза коснулся мяча в игре с Марокко
Известно о состоянии Эриксена после пугающего инцидента в матче с Украиной
Футбол | 07.06.2026, 21:07
Известно о состоянии Эриксена после пугающего инцидента в матче с Украиной
Известно о состоянии Эриксена после пугающего инцидента в матче с Украиной
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Він і на 10ку зараз не грає.
Ответить
+1
Популярные новости
Украинский боксер одержал громкую победу в Италии и завоевал титул чемпиона
Украинский боксер одержал громкую победу в Италии и завоевал титул чемпиона
07.06.2026, 01:01 1
Бокс
Жирона решила, куда продать Цыганкова. Объявлена сумма трансфера
Жирона решила, куда продать Цыганкова. Объявлена сумма трансфера
08.06.2026, 09:06 4
Футбол
Дания – Украина – 2:1. Игра отменена. Молимся за Эриксена. Видеообзор
Дания – Украина – 2:1. Игра отменена. Молимся за Эриксена. Видеообзор
08.06.2026, 00:40
Футбол
ФОТО. Кошмар в Оденсе. Матч Дания – Украина прерван
ФОТО. Кошмар в Оденсе. Матч Дания – Украина прерван
07.06.2026, 21:02 7
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «Боже, какой же ты дурак. Очевидно, что Усик...»
Рико ВЕРХОВЕН: «Боже, какой же ты дурак. Очевидно, что Усик...»
08.06.2026, 02:32
Бокс
Усик отреагировал на апелляцию по результату боя, поданную Верховеном
Усик отреагировал на апелляцию по результату боя, поданную Верховеном
07.06.2026, 04:12 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Украина - Дания отменен! Молимся за Эриксена
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Украина - Дания отменен! Молимся за Эриксена
07.06.2026, 21:09 116
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем