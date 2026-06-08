Трабзонспор предложил 10 млн евро за Довбика. Известен ответ Ромы

Турецкий «Трабзонспор» направил «Роме» официальное предложение о выкупе контракта украинского нападающего Артема Довбика, однако получил отказ.

Как сообщил близкий к «Трабзонспору» журналист Хакан Йологлу, турки предложили итальянцам 10 миллионов евро за игрока сборной Украины.

«Довбика хочет подписать лично президент «Трабзонспора». По поводу Артема «Роме» сделали предложение на сумму 10 миллионов евро. Они его отклонили», – отметил инсайдер.

Ранее стало известно, что «Рома» не рассчитывает на Довбика в следующем сезоне. Впрочем, клуб не хочет дешево продавать футболиста, за которого два года назад заплатил 40 млн евро.