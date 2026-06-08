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Англия
08 июня 2026, 19:48 |
226
0

Ювентус намерен приобрести вратаря, действующего чемпиона мира

Эмилиано Мартинес может сменить «Астон Виллу» на «Ювентус»

08 июня 2026, 19:48 |
226
0
Ювентус намерен приобрести вратаря, действующего чемпиона мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмилиано Мартинес
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«Ювентус» возобновил контакты с окружением вратаря «Астон Виллы» Эмилиано Мартинеса, активизировав поиски нового основного голкипера. Покупка Алиссона фактически не имеет шансов после решения нового тренера «Ливерпуля» Андони Ираолы построить свою команду вокруг бразильца.

Пока контакты с представителями 33-летнего Мартинеса на данном этапе носят предварительный характер. «Ювентус» пытается оценить реальную осуществимость сделки, прежде чем принимать решение о её серьёзном рассмотрении или переключиться на альтернативные цели, такие как Гульельмо Викарио из «Тоттенхэма».

Мартинес зарабатывает примерно 9 миллионов евро чистой прибыли за сезон плюс бонусы, и его контракт с «Астон Виллой» действует до июня 2029 года. Английский клуб оценивает аргентинского игрока примерно в 40 миллионов евро. Четыре года назад Мартинес выиграл чемпионат мира.

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Руслан Полищук Источник: Football-Italia
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