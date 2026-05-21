Эмилиано Мартинес победил во всех 7 финалах в карьере, в которых участвовал

Лига Европы21 мая 2026, 13:07 | Обновлено 21 мая 2026, 13:24
Аргентинский вратарь Астон Виллы Эмилиано Мартинес победил во всех 7 финалах в своей карьере, в которых появлялся на поле.
Очередным триумфом аргентинца завершился решающий поединок Лиги Европы сезона 2025/26 против Фрайбурга.
До этого матча Мартинес выиграл 4 финала в составе сборной Аргентины и 2 – в составе Арсенала.
Выигранные финалы в карьере Эмилиано Мартинеса (7/7)
- 2026: Лига Европы, Астон Вилла, против Фрайбурга
- 2024: Кубок Америки, Аргентина, против Колумбии.
- 2022: Чемпионат мира, Аргентина, против Франции
- 2022: Финалиссима, Аргентина, против Италии
- 2021: Кубок Америки, Аргентина, против Бразилии.
- 2020: Суперкубок Англии, Арсенал, против Тоттенхэм Хотспур
- 2020: Кубок Англии, Арсенал, против Челси
Сеперкубок Англії в 2020 році проти Тоттенгема... ну-ну, переплутати півня з грифоном?! Як можна писати статтю зовсім не розбираючись в футболі?! Переплутати клуби ТОП-1 ліги в світі?!?!?!
