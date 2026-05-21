  4. Эмилиано Мартинес победил во всех 7 финалах в карьере, в которых участвовал
21 мая 2026, 13:07 | Обновлено 21 мая 2026, 13:24
Эмилиано Мартинес победил во всех 7 финалах в карьере, в которых участвовал

Очередным выигранным финалом аргентинца стал решающий поединок Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine. Эмилиано Мартинес

Аргентинский вратарь Астон Виллы Эмилиано Мартинес победил во всех 7 финалах в своей карьере, в которых появлялся на поле.

Очередным триумфом аргентинца завершился решающий поединок Лиги Европы сезона 2025/26 против Фрайбурга.

До этого матча Мартинес выиграл 4 финала в составе сборной Аргентины и 2 – в составе Арсенала.

Выигранные финалы в карьере Эмилиано Мартинеса (7/7)

  • 2026: Лига Европы, Астон Вилла, против Фрайбурга
  • 2024: Кубок Америки, Аргентина, против Колумбии.
  • 2022: Чемпионат мира, Аргентина, против Франции
  • 2022: Финалиссима, Аргентина, против Италии
  • 2021: Кубок Америки, Аргентина, против Бразилии.
  • 2020: Суперкубок Англии, Арсенал, против Тоттенхэм Хотспур
  • 2020: Кубок Англии, Арсенал, против Челси
Сеперкубок Англії в 2020 році проти Тоттенгема... ну-ну, переплутати півня з грифоном?! Як можна писати статтю зовсім не розбираючись в футболі?! Переплутати клуби ТОП-1 ліги в світі?!?!?!
