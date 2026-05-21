Эмилиано Мартинес победил во всех 7 финалах в карьере, в которых участвовал

Аргентинский вратарь Астон Виллы Эмилиано Мартинес победил во всех 7 финалах в своей карьере, в которых появлялся на поле.

Очередным триумфом аргентинца завершился решающий поединок Лиги Европы сезона 2025/26 против Фрайбурга.

До этого матча Мартинес выиграл 4 финала в составе сборной Аргентины и 2 – в составе Арсенала.

Выигранные финалы в карьере Эмилиано Мартинеса (7/7)