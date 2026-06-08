Вероника Подрез – Татьяна Прозорова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

8 июня украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 145) начнет выступления на травяном турнире WTA 125 в Илкли, Великобритания.

В первом раунде украинка сыграет против «нейтральной» Татьяны Прозоровой (WTA 172). Поединок начнется ориентировочно в 17:00 по Киеву.

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Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка во втором круге поборется либо с Линдой Климовичовой, либо с Синьей Краус.

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