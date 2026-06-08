WTA08 июня 2026, 15:52 | Обновлено 08 июня 2026, 16:44
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Вероника Подрез – Татьяна Прозорова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала WTA 125 в Илкли
08 июня 2026, 15:52 | Обновлено 08 июня 2026, 16:44
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8 июня украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 145) начнет выступления на травяном турнире WTA 125 в Илкли, Великобритания.
В первом раунде украинка сыграет против «нейтральной» Татьяны Прозоровой (WTA 172). Поединок начнется ориентировочно в 17:00 по Киеву.
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Это будет первое очное противостояние соперниц.
Победительница поединка во втором круге поборется либо с Линдой Климовичовой, либо с Синьей Краус.
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