Условия согласованы. Хлань близок к смене клуба

Украинский вингер «Гурника» Максим Хлань может продолжить карьеру в составе «Видзева». Об этом сообщает Meczyki.

По информации источника, 23-летний футболист согласовал финансовые условия с клубом и Лодзя. В его контракте с «Гурником» прописана клаусула в 3 миллиона, активировать которую у «Видзева» есть возможность активировать.

В текущем сезоне на счету Максима Хланя 32 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться 8 результативными ударами и 6 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что украинский защитник привлекает внимание чешских и польских клубов.