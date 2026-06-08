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Польша
08 июня 2026, 14:40 |
1620
0

Условия согласованы. Хлань близок к смене клуба

Украинский вингер «Гурника» может продолжить карьеру в составе «Видзева»

08 июня 2026, 14:40 |
1620
0
Условия согласованы. Хлань близок к смене клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Хлань
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Украинский вингер «Гурника» Максим Хлань может продолжить карьеру в составе «Видзева». Об этом сообщает Meczyki.

По информации источника, 23-летний футболист согласовал финансовые условия с клубом и Лодзя. В его контракте с «Гурником» прописана клаусула в 3 миллиона, активировать которую у «Видзева» есть возможность активировать.

В текущем сезоне на счету Максима Хланя 32 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться 8 результативными ударами и 6 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что украинский защитник привлекает внимание чешских и польских клубов.

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Даниил Кирияка Источник: Meczyki
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