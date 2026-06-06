Украинский защитник привлекает внимание чешских и польских клубов

Украинский защитник «Карвины» Евгений Скиба привлекает внимание нескольких клубов. Об этом сообщает inFotball.cz.

По информации источника, действующий обладатель Кубка Чехии планирует масштабную распродажу футболистов. На 23-летнего игрока претендуют чешский «Теплице», а также польские «Гурник» и «Лех».

В «Карвину» Евгений Скиба перебрался зимой из «Черноморца». За чешский клуб он провел 12 поединков, за которые результативными действиями отличиться не успел.

Ранее сообщалось о том, что в Ла Лиге нацелились на футболиста «Динамо».