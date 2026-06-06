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Польша
06 июня 2026, 14:38 | Обновлено 06 июня 2026, 15:51
603
0

Украинский защитник привлекает внимание чешских и польских клубов

Евгений Скиба может покинуть «Карвину»

06 июня 2026, 14:38 | Обновлено 06 июня 2026, 15:51
603
0
Украинский защитник привлекает внимание чешских и польских клубов
Карвина. Евгений Скиба
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Украинский защитник «Карвины» Евгений Скиба привлекает внимание нескольких клубов. Об этом сообщает inFotball.cz.

По информации источника, действующий обладатель Кубка Чехии планирует масштабную распродажу футболистов. На 23-летнего игрока претендуют чешский «Теплице», а также польские «Гурник» и «Лех».

В «Карвину» Евгений Скиба перебрался зимой из «Черноморца». За чешский клуб он провел 12 поединков, за которые результативными действиями отличиться не успел.

Ранее сообщалось о том, что в Ла Лиге нацелились на футболиста «Динамо».

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Евгений Скиба Карвина Теплице Лех Познань Гурник Забже чемпионат Польши по футболу чемпионат Чехии по футболу
Даниил Кирияка Источник
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