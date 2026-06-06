Украинский защитник привлекает внимание чешских и польских клубов
Евгений Скиба может покинуть «Карвину»
Украинский защитник «Карвины» Евгений Скиба привлекает внимание нескольких клубов. Об этом сообщает inFotball.cz.
По информации источника, действующий обладатель Кубка Чехии планирует масштабную распродажу футболистов. На 23-летнего игрока претендуют чешский «Теплице», а также польские «Гурник» и «Лех».
В «Карвину» Евгений Скиба перебрался зимой из «Черноморца». За чешский клуб он провел 12 поединков, за которые результативными действиями отличиться не успел.
Ранее сообщалось о том, что в Ла Лиге нацелились на футболиста «Динамо».
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