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Украина. Первая лига
08 июня 2026, 14:18 | Обновлено 08 июня 2026, 14:49
1371
0

Футболист с уникальным именем решил покинуть ряды финалиста Кубка Украины

«Чернигов» может потерять Джилиндо Безгубченко

08 июня 2026, 14:18 | Обновлено 08 июня 2026, 14:49
1371
0
Футболист с уникальным именем решил покинуть ряды финалиста Кубка Украины
ФК Чернигов
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Как стало известно Sport.ua, ФК «Чернигов» соберется после отпуска уже 22 июня. У большинства игроков, ставших авторами громкой сенсации в прошлом сезоне, действуют контракты с клубом. Но не у всех.

К примеру, у крайнего полузащитника Джилиндо Безгубченко соглашение истекает 30 июня, и, как признался в разговоре с нашим корреспондентом сам футболист, он настроен на смену прописки уже этим летом.

«О продлении контракта с «Черниговом» пока нет разговора. Да я и не жду, подыскиваю варианты. Рассматриваю ли возможность остаться? Смотря, что предложат. Но скорее не рассматриваю», – сказал Джилиндо.

23-летний Безгубченко – воспитанник «Десны». В ФК «Чернигов» он перешел летом 2023 года из «Диназа». В завершившемся сезоне хавбек (а иногда и центральный нападающий) провел 36 официальных матчей, забил 3 мяча и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 150 тысяч евро.

В чемпионате Первой лиги ФК «Чернигов» занял 13-е место, набрав 31 очко. В Кубке Украины команда Валерия Черного дошла до финала, где уступила «Динамо» со счетом 1:3.

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Джилиндо Безгубченко Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Чернигов трансферы свободный агент инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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