Тухель предупредил звезду Реала: «Тебе нужно бороться за место в старте»

Тренер сборной Англии Томас Тухель перед стартом ЧМ-2026 предупредил звездного хавбека Реала Джуда Беллингема, что ему не гарантировано место в основном составе.

«Джуд – один из игроков основного состава, но таких игроков у нас 14 или 15 на команду. Так что Беллингему нужно бороться, чтобы выйти на поле в стартовом составе».

«Джуд хорошо показывает себя на тренировках, он находится в отличной форме», – считает Тухель.

Англия начнет ЧМ-2026 17 июня матчем против Хорватии.

Далее команда сыграет против Ганы и Панамы.