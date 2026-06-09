Тухель предупредил звезду Реала: «Тебе нужно бороться за место в старте»
Беллингему место в основе не гарантировано
Тренер сборной Англии Томас Тухель перед стартом ЧМ-2026 предупредил звездного хавбека Реала Джуда Беллингема, что ему не гарантировано место в основном составе.
«Джуд – один из игроков основного состава, но таких игроков у нас 14 или 15 на команду. Так что Беллингему нужно бороться, чтобы выйти на поле в стартовом составе».
«Джуд хорошо показывает себя на тренировках, он находится в отличной форме», – считает Тухель.
Англия начнет ЧМ-2026 17 июня матчем против Хорватии.
Далее команда сыграет против Ганы и Панамы.
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