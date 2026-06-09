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Чемпионат мира
09 июня 2026, 16:59 | Обновлено 09 июня 2026, 17:23
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Тухель предупредил звезду Реала: «Тебе нужно бороться за место в старте»

Беллингему место в основе не гарантировано

09 июня 2026, 16:59 | Обновлено 09 июня 2026, 17:23
721
1 Comments
Тухель предупредил звезду Реала: «Тебе нужно бороться за место в старте»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем
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Тренер сборной Англии Томас Тухель перед стартом ЧМ-2026 предупредил звездного хавбека Реала Джуда Беллингема, что ему не гарантировано место в основном составе.

«Джуд – один из игроков основного состава, но таких игроков у нас 14 или 15 на команду. Так что Беллингему нужно бороться, чтобы выйти на поле в стартовом составе».

«Джуд хорошо показывает себя на тренировках, он находится в отличной форме», – считает Тухель.

Англия начнет ЧМ-2026 17 июня матчем против Хорватии.

Далее команда сыграет против Ганы и Панамы.

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Томас Тухель сборная Англии по футболу Джуд Беллингем ЧМ-2022 по футболу
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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Тю, то він там будь кому крім Кейна може таке саме сказати🤣
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