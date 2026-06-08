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ATP
08 июня 2026, 13:58 | Обновлено 08 июня 2026, 15:01
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Рейтинг ATP. Синнер удерживает лидерство, Зверев приблизился к Алькарасу

В активе Янника – 13 500 очков, у Алькараса – 9 960 баллов, у Зверева – 7 305 очков

08 июня 2026, 13:58 | Обновлено 08 июня 2026, 15:01
342
0
Рейтинг ATP. Синнер удерживает лидерство, Зверев приблизился к Алькарасу
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер
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8 июня Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновила рейтинг игроков после Открытого чемпионата Франции 2026.

Первую строчку мирового рейтинга возглавляет итальянский теннисист Янник Синнер. Несмотря на поражение на ранних стадиях Открытого чемпионата Франции 2026 и потерю 1250 очков, Синнер удерживает лидерство. В активе Янника – 13 500 баллов.

На втором месте по-прежнему находится Карлос Алькарас. Испанец потерял 2000 баллов, пропустив Ролан Гаррос из-за травмы. В активе Карлоса – 9 960 очков.

Немец Александр Зверев занимает третье место, добавив к рейтингу 1600 очков за победу на Открытом чемпионате Франции 2026. Актив Зверева составляет 7 305 баллов. Разница между Александром и Карлосом составляет 2 655 баллов.

В топ-10 рейтинга также произошло несколько изменений.

Представитель Канады Феликс Оже-Альяссим добавил две позиции и теперь находится на четвертом месте.

Австралиец Алекс де Минаур занял шестое место с активом в 3 905 очков.

Легендарный сербский теннисист Новак Джокович потерял три строчки и 700 рейтинговых очков. Ноле теперь занимает седьмую позицию.

Итальянский теннисист Флавио Коболли после триумфа на Ролан Гаррос 2026 впервые в карьере вошел в топ-10 мирового рейтинга ATP и занял десятую позицию.

Топ-10 рейтинга АТР

Украинцы в рейтинге АТР

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рейтинг ATP Янник Синнер Карлос Алькарас (теннисист) Александр Зверев Феликс Оже-Альяссим Бен Шелтон Алекс де Минаур Новак Джокович Даниил Медведев Тейлор Фритц Флавио Коболли Виталий Сачко Вадим Урсу Эрик Ваншельбойм Вячеслав Белинский Георгий Кравченко Владислав Орлов Александр Овчаренко Юрий Джавакян Никита Маштаков Александр Брайнин
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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