Рейтинг ATP. Синнер удерживает лидерство, Зверев приблизился к Алькарасу

8 июня Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновила рейтинг игроков после Открытого чемпионата Франции 2026.

Первую строчку мирового рейтинга возглавляет итальянский теннисист Янник Синнер. Несмотря на поражение на ранних стадиях Открытого чемпионата Франции 2026 и потерю 1250 очков, Синнер удерживает лидерство. В активе Янника – 13 500 баллов.

На втором месте по-прежнему находится Карлос Алькарас. Испанец потерял 2000 баллов, пропустив Ролан Гаррос из-за травмы. В активе Карлоса – 9 960 очков.

Немец Александр Зверев занимает третье место, добавив к рейтингу 1600 очков за победу на Открытом чемпионате Франции 2026. Актив Зверева составляет 7 305 баллов. Разница между Александром и Карлосом составляет 2 655 баллов.

В топ-10 рейтинга также произошло несколько изменений.

Представитель Канады Феликс Оже-Альяссим добавил две позиции и теперь находится на четвертом месте.

Австралиец Алекс де Минаур занял шестое место с активом в 3 905 очков.

Легендарный сербский теннисист Новак Джокович потерял три строчки и 700 рейтинговых очков. Ноле теперь занимает седьмую позицию.

Итальянский теннисист Флавио Коболли после триумфа на Ролан Гаррос 2026 впервые в карьере вошел в топ-10 мирового рейтинга ATP и занял десятую позицию.

Топ-10 рейтинга АТР

Украинцы в рейтинге АТР