Лунин не сдержал эмоций после победы Переса на выборах президента Реала
Вратарь поделился своей реакцией в Instagram
Стали известны результаты выборов президента мадридского «Реала», которые завершились очередной победой действующего руководителя клуба Флорентино Переса.
За него проголосовали 64,1% членов клуба, поэтому 79-летний функционер продолжит возглавлять «бланкос» до 2030 года, начав уже восьмой президентский срок.
На итоги выборов отреагировал украинский вратарь Андрей Лунин. Голкипер «Реала» поделился эмоциями в Instagram, поздравив Переса с переизбранием.
Перес руководит мадридским клубом уже более 22 лет. За это время «Реал» выиграл семь трофеев Лиги чемпионов и в общей сложности завоевал 37 титулов.
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