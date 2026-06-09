Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лунин не сдержал эмоций после победы Переса на выборах президента Реала
Испания
09 июня 2026, 01:32 |
200
0

Лунин не сдержал эмоций после победы Переса на выборах президента Реала

Вратарь поделился своей реакцией в Instagram

09 июня 2026, 01:32 |
200
0
Лунин не сдержал эмоций после победы Переса на выборах президента Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Стали известны результаты выборов президента мадридского «Реала», которые завершились очередной победой действующего руководителя клуба Флорентино Переса.

За него проголосовали 64,1% членов клуба, поэтому 79-летний функционер продолжит возглавлять «бланкос» до 2030 года, начав уже восьмой президентский срок.

На итоги выборов отреагировал украинский вратарь Андрей Лунин. Голкипер «Реала» поделился эмоциями в Instagram, поздравив Переса с переизбранием.

Перес руководит мадридским клубом уже более 22 лет. За это время «Реал» выиграл семь трофеев Лиги чемпионов и в общей сложности завоевал 37 титулов.

По теме:
ФОТО. Папа Римский поставил точку в споре Реал или Барселона
«Заставило меня задуматься». Киммих признался, что был близок к смене клуба
Барселона ведет переговоры с будущим преемником Флика. Контракт с 2028 года
Флорентино Перес Бавария чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Официальное предложение. ПСЖ нашел Забарному новый клуб
Футбол | 08 июня 2026, 19:54 14
Официальное предложение. ПСЖ нашел Забарному новый клуб
Официальное предложение. ПСЖ нашел Забарному новый клуб

Защитника предложили «Ливерпулю»

ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА вынес новое решение о россии
Футбол | 08 июня 2026, 10:32 8
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА вынес новое решение о россии
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА вынес новое решение о россии

Командам из страны 404 продлили дисквалификацию

Пробой начнет сезон без капитана и лучшего бомбардира
Футбол | 09.06.2026, 00:32
Пробой начнет сезон без капитана и лучшего бомбардира
Пробой начнет сезон без капитана и лучшего бомбардира
Барселона может сенсационно подписать звезду сборной Украины
Футбол | 08.06.2026, 21:22
Барселона может сенсационно подписать звезду сборной Украины
Барселона может сенсационно подписать звезду сборной Украины
Жирона решила, куда продать Цыганкова. Объявлена сумма трансфера
Футбол | 08.06.2026, 09:06
Жирона решила, куда продать Цыганкова. Объявлена сумма трансфера
Жирона решила, куда продать Цыганкова. Объявлена сумма трансфера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Неприятные новости для Динамо. Уже 10 футболистов отказались играть за клуб
Неприятные новости для Динамо. Уже 10 футболистов отказались играть за клуб
08.06.2026, 09:24 30
Футбол
Усик принял решение о будущем и выбрал следующего соперника
Усик принял решение о будущем и выбрал следующего соперника
07.06.2026, 09:12 22
Бокс
Известно о состоянии Эриксена после пугающего инцидента в матче с Украиной
Известно о состоянии Эриксена после пугающего инцидента в матче с Украиной
07.06.2026, 21:07 7
Футбол
Украинский боксер одержал громкую победу в Италии и завоевал титул чемпиона
Украинский боксер одержал громкую победу в Италии и завоевал титул чемпиона
07.06.2026, 01:01 1
Бокс
Дания – Украина – 2:1. Игра отменена. Молимся за Эриксена. Видеообзор
Дания – Украина – 2:1. Игра отменена. Молимся за Эриксена. Видеообзор
08.06.2026, 00:40
Футбол
Турки Аль-Шейх вынес вердикт судье боя Усик – Верховен
Турки Аль-Шейх вынес вердикт судье боя Усик – Верховен
08.06.2026, 04:12 5
Бокс
Один из лучших боксеров планеты дал оценку бою Усик – Верховен
Один из лучших боксеров планеты дал оценку бою Усик – Верховен
08.06.2026, 05:44 2
Бокс
Динамо решило указать на дверь двум футболистам
Динамо решило указать на дверь двум футболистам
07.06.2026, 09:55 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем