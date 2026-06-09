Лунин не сдержал эмоций после победы Переса на выборах президента Реала

Стали известны результаты выборов президента мадридского «Реала», которые завершились очередной победой действующего руководителя клуба Флорентино Переса.

За него проголосовали 64,1% членов клуба, поэтому 79-летний функционер продолжит возглавлять «бланкос» до 2030 года, начав уже восьмой президентский срок.

На итоги выборов отреагировал украинский вратарь Андрей Лунин. Голкипер «Реала» поделился эмоциями в Instagram, поздравив Переса с переизбранием.

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Перес руководит мадридским клубом уже более 22 лет. За это время «Реал» выиграл семь трофеев Лиги чемпионов и в общей сложности завоевал 37 титулов.