Побег из Аль-Хиляля. Ливерпуль может бесплатно вернуть звездного форварда
Дарвин Нуньес хочет покинуть Саудовскую Аравию
Уругвайский нападающий Дарвин Нуньес договорился о расторжении контракта с саудовским «Аль-Хилялом», сообщает издание Mundo Deportivo.
По информации источника, 26-летний футболист хочет вернуться в английский «Ливерпуль». Также игроком интересуется лондонский «Челси».
В сезоне 2025/26 Дарвин Нуньес провел 24 матча на клубном уровне, отличившись 9 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.
Ранее «Аль-Хиляль» исключил Дарвина Нуньеса из заявки на чемпионат Саудовской Аравии.
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