Побег из Аль-Хиляля. Ливерпуль может бесплатно вернуть звездного форварда

Уругвайский нападающий Дарвин Нуньес договорился о расторжении контракта с саудовским «Аль-Хилялом», сообщает издание Mundo Deportivo.

По информации источника, 26-летний футболист хочет вернуться в английский «Ливерпуль». Также игроком интересуется лондонский «Челси».

В сезоне 2025/26 Дарвин Нуньес провел 24 матча на клубном уровне, отличившись 9 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Ранее «Аль-Хиляль» исключил Дарвина Нуньеса из заявки на чемпионат Саудовской Аравии.