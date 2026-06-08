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  4. Побег из Аль-Хиляля. Ливерпуль может бесплатно вернуть звездного форварда
Англия
08 июня 2026, 23:10 |
981
0

Побег из Аль-Хиляля. Ливерпуль может бесплатно вернуть звездного форварда

Дарвин Нуньес хочет покинуть Саудовскую Аравию

08 июня 2026, 23:10 |
981
0
Побег из Аль-Хиляля. Ливерпуль может бесплатно вернуть звездного форварда
Getty Images/Global Images Ukraine
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Уругвайский нападающий Дарвин Нуньес договорился о расторжении контракта с саудовским «Аль-Хилялом», сообщает издание Mundo Deportivo.

По информации источника, 26-летний футболист хочет вернуться в английский «Ливерпуль». Также игроком интересуется лондонский «Челси».

В сезоне 2025/26 Дарвин Нуньес провел 24 матча на клубном уровне, отличившись 9 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Ранее «Аль-Хиляль» исключил Дарвина Нуньеса из заявки на чемпионат Саудовской Аравии.

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Дмитрий Вус Источник: Mundo Deportivo
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