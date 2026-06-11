Цыганков получил роскошный вариант трансфера к полуфиналисту Лиги чемпионов
«Атлетико» претендует на Виктора Цыганкова
Украинский вингер Виктор Цыганков может уже этим летом сменить клуб и покинуть «Жирону».
Как отмечает ТаТоТаке, за Виктором стоят в очереди ряд известных клубов из Ла Лиги. В списке есть «Бетис», «Вильярреал», «Севилья», «Валенсия» и даже полуфиналист последнего розыгрыша Лиги чемпионов – мадридский «Атлетико».
В прошлом сезоне Виктор Цыганков отыграл 34 матча, в которых забил семь голов и сделал четыре ассиста.
Ранее сообщалось, что амстердамский «Аякс» столкнулся с серьезными трудностями в попытках подписать вингера «Жироны» Виктора Цыганкова.
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