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  4. Цыганков получил роскошный вариант трансфера к полуфиналисту Лиги чемпионов
Испания
11 июня 2026, 07:32 |
2165
0

Цыганков получил роскошный вариант трансфера к полуфиналисту Лиги чемпионов

«Атлетико» претендует на Виктора Цыганкова

11 июня 2026, 07:32 |
2165
0
Цыганков получил роскошный вариант трансфера к полуфиналисту Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Украинский вингер Виктор Цыганков может уже этим летом сменить клуб и покинуть «Жирону».

Как отмечает ТаТоТаке, за Виктором стоят в очереди ряд известных клубов из Ла Лиги. В списке есть «Бетис», «Вильярреал», «Севилья», «Валенсия» и даже полуфиналист последнего розыгрыша Лиги чемпионов – мадридский «Атлетико».

В прошлом сезоне Виктор Цыганков отыграл 34 матча, в которых забил семь голов и сделал четыре ассиста.

Ранее сообщалось, что амстердамский «Аякс» столкнулся с серьезными трудностями в попытках подписать вингера «Жироны» Виктора Цыганкова.

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трансферы Жирона Виктор Цыганков трансферы Ла Лиги Атлетико Мадрид Вильярреал Севилья Валенсия
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
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