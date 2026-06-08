Барселона может сенсационно подписать звезду сборной Украины

Каталонская «Жирона» может уже этим летом продать футболиста сборной Украины Виктора Цыганкова.

Как отмечает ТаТоТаке, фамилия украинского футболиста фигурирует в списках чемпиона Испании «Барселоны». «Сине-гранатовые» могут осуществить трансфер украинца, если не удастся подписать Бернарду Сильву из «Манчестер Сити».

В текущем сезоне Виктор Цыганков отыграл 34 матча, в которых забил семь голов и сделал четыре ассиста.

Ранее сообщалось, что амстердамский «Аякс» столкнулся с серьезными трудностями в попытках подписать вингера «Жироны» Виктора Цыганкова.