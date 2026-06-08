Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона может сенсационно подписать звезду сборной Украины
Испания
08 июня 2026, 21:22 |
931
1

Барселона может сенсационно подписать звезду сборной Украины

Имя Виктора фигурирует в списках каталонского клуба

08 июня 2026, 21:22 |
931
1 Comments
Барселона может сенсационно подписать звезду сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Каталонская «Жирона» может уже этим летом продать футболиста сборной Украины Виктора Цыганкова.

Как отмечает ТаТоТаке, фамилия украинского футболиста фигурирует в списках чемпиона Испании «Барселоны». «Сине-гранатовые» могут осуществить трансфер украинца, если не удастся подписать Бернарду Сильву из «Манчестер Сити».

В текущем сезоне Виктор Цыганков отыграл 34 матча, в которых забил семь голов и сделал четыре ассиста.

Ранее сообщалось, что амстердамский «Аякс» столкнулся с серьезными трудностями в попытках подписать вингера «Жироны» Виктора Цыганкова.

По теме:
«Интересно и перспективно». Дулуб оценил новую роль Цыганкова в сборной
Трабзонспор предложил 10 млн евро за Довбика. Известен ответ Ромы
Официальное предложение. ПСЖ нашел Забарному новый клуб
Бернарду Силва трансферы Ла Лиги трансферы Жирона Барселона Виктор Цыганков
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Снигур одолела экс-вторую ракетку на старте турнира WTA 250 в Хертогенбосе
Теннис | 08 июня 2026, 17:01 9
Снигур одолела экс-вторую ракетку на старте турнира WTA 250 в Хертогенбосе
Снигур одолела экс-вторую ракетку на старте турнира WTA 250 в Хертогенбосе

Дарья в двух сетах справилась с Паулой Бадосой, успешно начав травяной сезон

Неприятные новости для Динамо. Уже 10 футболистов отказались играть за клуб
Футбол | 08 июня 2026, 09:24 29
Неприятные новости для Динамо. Уже 10 футболистов отказались играть за клуб
Неприятные новости для Динамо. Уже 10 футболистов отказались играть за клуб

Киевляне находятся в активном поиске центрального защитника

Форвард Динамо: «Сказал Ярмоленко: «Николаевич, делайте свое дело»
Футбол | 08.06.2026, 19:05
Форвард Динамо: «Сказал Ярмоленко: «Николаевич, делайте свое дело»
Форвард Динамо: «Сказал Ярмоленко: «Николаевич, делайте свое дело»
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА вынес новое решение о россии
Футбол | 08.06.2026, 10:32
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА вынес новое решение о россии
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА вынес новое решение о россии
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Украина - Дания отменен! Молимся за Эриксена
Футбол | 07.06.2026, 21:09
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Украина - Дания отменен! Молимся за Эриксена
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Украина - Дания отменен! Молимся за Эриксена
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
І якщо вдасться  перехопити у Трабзона
Ответить
0
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Футбольная ассоциация Дании сообщила новости об Эриксене
ОФИЦИАЛЬНО. Футбольная ассоциация Дании сообщила новости об Эриксене
08.06.2026, 07:20 13
Футбол
Турки Аль-Шейх решил организовать грандиозный бой для Усика и выбрал страну
Турки Аль-Шейх решил организовать грандиозный бой для Усика и выбрал страну
08.06.2026, 05:32 1
Бокс
Крис АЛГИЕРИ: «Усик, это уже не шутки, пойми наконец»
Крис АЛГИЕРИ: «Усик, это уже не шутки, пойми наконец»
07.06.2026, 05:44 8
Бокс
Известно о состоянии Эриксена после пугающего инцидента в матче с Украиной
Известно о состоянии Эриксена после пугающего инцидента в матче с Украиной
07.06.2026, 21:07 7
Футбол
Цыганков решил, где продолжит карьеру. Разочаровал Трабзонспор
Цыганков решил, где продолжит карьеру. Разочаровал Трабзонспор
07.06.2026, 08:33 11
Футбол
Усик принял решение о будущем и выбрал следующего соперника
Усик принял решение о будущем и выбрал следующего соперника
07.06.2026, 09:12 22
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Шок для Шахтера. В Польше закрыли двери для горняков
ОФИЦИАЛЬНО. Шок для Шахтера. В Польше закрыли двери для горняков
07.06.2026, 03:12 174
Футбол
Один из лучших боксеров планеты дал оценку бою Усик – Верховен
Один из лучших боксеров планеты дал оценку бою Усик – Верховен
08.06.2026, 05:44 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем