Барселона может сенсационно подписать звезду сборной Украины
Имя Виктора фигурирует в списках каталонского клуба
Каталонская «Жирона» может уже этим летом продать футболиста сборной Украины Виктора Цыганкова.
Как отмечает ТаТоТаке, фамилия украинского футболиста фигурирует в списках чемпиона Испании «Барселоны». «Сине-гранатовые» могут осуществить трансфер украинца, если не удастся подписать Бернарду Сильву из «Манчестер Сити».
В текущем сезоне Виктор Цыганков отыграл 34 матча, в которых забил семь голов и сделал четыре ассиста.
Ранее сообщалось, что амстердамский «Аякс» столкнулся с серьезными трудностями в попытках подписать вингера «Жироны» Виктора Цыганкова.
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