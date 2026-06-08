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  4. Для Цыганкова нашли идеальный клуб после катастрофы Жироны
Испания
08 июня 2026, 10:27 |
802
0

Для Цыганкова нашли идеальный клуб после катастрофы Жироны

Сергей Ковалец считает оптимальным вариант с переходом в нидерландский «Аякс»

08 июня 2026, 10:27 |
802
0
Для Цыганкова нашли идеальный клуб после катастрофы Жироны
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Бывший игрок киевского «Динамо» и сборной Украины, а ныне известный отечественный тренер Сергей Ковалец назвал клуб, в котором стоит продолжить карьеру вингера испанской «Жироны» Виктору Цыганкову:

– Цыганков при такой игре точно не останется играть в Сегунде. Последние два матча сборной Украины показали, что он может при необходимости сыграть «десятку» или ситуативно – второго нападающего. Чувствуется доверие тренера, и это очень важно.

– Пишут об интересе к Виктору со стороны «Аякса», «Трабзонспора» и клубов Ла Лиги. Какой вариант вам ближе?

– Решать не мне, а Виктору. По моему мнению, он хорошо зарекомендовал себя в Испании, чтобы подыскать себе хороший клуб. Совершенно логичным выглядит вариант с «Аяксом», куда его может позвать Мичел.

Он мог бы стать лидером для талантливой амстердамской молодежи. За той «Жироной», когда Довбик стал лучшим бомбардиром, было очень приятно наблюдать.

В 28 лет ехать в Турцию пока рано. Хотелось бы, чтобы он и дальше выступал в сильном чемпионате, – уверен Ковалец.

В нынешнем сезоне Цыганков провел 34 матча на клубном уровне, в которых забил семь мячей и отдал пять ассистов. Контракт украинца истекает в июне 2027 года, а его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро.

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Николай Тытюк Источник: Украинский футбол
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