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Сборная УКРАИНЫ
08 июня 2026, 09:58 | Обновлено 08 июня 2026, 10:00
4911
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У Эриксена была одна просьба после того, как он пришел в себя

Футболіст попросил медиков позволить ему самостоятельно покинуть поле

08 июня 2026, 09:58 | Обновлено 08 июня 2026, 10:00
4911
0
У Эриксена была одна просьба после того, как он пришел в себя
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Эриксен
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Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен после тревожного эпизода в матче с Украиной имел лишь одну просьбу к медицинскому штабу.

Врачи оперативно отреагировали на падение футболиста на 65-й минуте и привели его в сознание.

По словам врача сборной Мортена Боесена, игрок попросил разрешения у медицинского штаба самостоятельно покинуть поле и поприветствовать свою семью.

«Он сам хотел уйти и также поприветствовать свою семью. А скорая была в углу. Поэтому ему это разрешили. Он был полностью под мониторингом.

Состояние сердца Кристиана? Я недостаточно в этом разбираюсь. Это вопрос к специалистам в этой области и самому Кристиану», – заявил Боесен.

Эпизод с Кристианом стал последним моментом в матче между Данией и Украиной. Сборные решили досрочно завершить игру при счете 2:1 в пользу датчан.

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Андрей Витренко Источник: Tipsbladet
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