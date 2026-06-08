У Эриксена была одна просьба после того, как он пришел в себя
Футболіст попросил медиков позволить ему самостоятельно покинуть поле
Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен после тревожного эпизода в матче с Украиной имел лишь одну просьбу к медицинскому штабу.
Врачи оперативно отреагировали на падение футболиста на 65-й минуте и привели его в сознание.
По словам врача сборной Мортена Боесена, игрок попросил разрешения у медицинского штаба самостоятельно покинуть поле и поприветствовать свою семью.
«Он сам хотел уйти и также поприветствовать свою семью. А скорая была в углу. Поэтому ему это разрешили. Он был полностью под мониторингом.
Состояние сердца Кристиана? Я недостаточно в этом разбираюсь. Это вопрос к специалистам в этой области и самому Кристиану», – заявил Боесен.
Эпизод с Кристианом стал последним моментом в матче между Данией и Украиной. Сборные решили досрочно завершить игру при счете 2:1 в пользу датчан.
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