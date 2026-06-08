У Эриксена была одна просьба после того, как он пришел в себя

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен после тревожного эпизода в матче с Украиной имел лишь одну просьбу к медицинскому штабу.

Врачи оперативно отреагировали на падение футболиста на 65-й минуте и привели его в сознание.

По словам врача сборной Мортена Боесена, игрок попросил разрешения у медицинского штаба самостоятельно покинуть поле и поприветствовать свою семью.

«Он сам хотел уйти и также поприветствовать свою семью. А скорая была в углу. Поэтому ему это разрешили. Он был полностью под мониторингом.

Состояние сердца Кристиана? Я недостаточно в этом разбираюсь. Это вопрос к специалистам в этой области и самому Кристиану», – заявил Боесен.

Эпизод с Кристианом стал последним моментом в матче между Данией и Украиной. Сборные решили досрочно завершить игру при счете 2:1 в пользу датчан.