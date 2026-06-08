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Международные товарищеские матчи
Колумбия
08.06.2026 02:00 – FT 2 : 0
Иордания
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Товарищеские матчи
08 июня 2026, 08:54 | Обновлено 08 июня 2026, 08:56
37
0

Колумбия – Иордания – 2:0. Дубль Ариаса, ассист Родригеса. Видео голов

Смотрите видеообзор товарищеского матча сборных Колумбии и Иордании

08 июня 2026, 08:54 | Обновлено 08 июня 2026, 08:56
37
0
Колумбия – Иордания – 2:0. Дубль Ариаса, ассист Родригеса. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine
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Ночью, 8 июня, сборные Колумбии и Иордании провели товарищеский матч в преддверии старта чемпионата мира 2026.

Местом проведения контрольного матча стала арена «Snapdragon Stadium» в мексиканском городе Сан-Диего.

Победителем из встречи вышла сборная Колумбии, одолевшая соперника со счетом 2:0.

Автором двух мячей стал нападающий Джон Ариас, ассист оформил капитан Хамес Родригес.

Товарищеский матч. 8 июня

Колумбия – Иордания – 2:0

Голы: Ариас, 41, 55

Удаление: Джамус, 90

Видео голов и обзор матча:

События матча

90’
Amer Jamous (Иордания) получает красную карточку.
55’
ГОЛ ! Мяч забил Джон Арьяс (Колумбия), асcист Сантьяго Ариас.
41’
ГОЛ ! Мяч забил Джон Арьяс (Колумбия), асcист Хамес Родригес.
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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