Автором двух мячей стал нападающий Джон Ариас, ассист оформил капитан Хамес Родригес.

Победителем из встречи вышла сборная Колумбии, одолевшая соперника со счетом 2:0.

Ночью, 8 июня, сборные Колумбии и Иордании провели товарищеский матч в преддверии старта чемпионата мира 2026.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua

Не пропусти главное!

Следи за нами в Google и соцсетях