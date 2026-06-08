Международные товарищеские матчи
Товарищеские матчи08 июня 2026, 08:54 | Обновлено 08 июня 2026, 08:56
37
0
Колумбия – Иордания – 2:0. Дубль Ариаса, ассист Родригеса. Видео голов
Смотрите видеообзор товарищеского матча сборных Колумбии и Иордании
08 июня 2026, 08:54 | Обновлено 08 июня 2026, 08:56
37
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
Ночью, 8 июня, сборные Колумбии и Иордании провели товарищеский матч в преддверии старта чемпионата мира 2026.
Местом проведения контрольного матча стала арена «Snapdragon Stadium» в мексиканском городе Сан-Диего.
Победителем из встречи вышла сборная Колумбии, одолевшая соперника со счетом 2:0.
Автором двух мячей стал нападающий Джон Ариас, ассист оформил капитан Хамес Родригес.
Товарищеский матч. 8 июня
Колумбия – Иордания – 2:0
Голы: Ариас, 41, 55
Удаление: Джамус, 90
Видео голов и обзор матча:
События матча
90’
Amer Jamous (Иордания) получает красную карточку.
55’
ГОЛ ! Мяч забил Джон Арьяс (Колумбия), асcист Сантьяго Ариас.
41’
ГОЛ ! Мяч забил Джон Арьяс (Колумбия), асcист Хамес Родригес.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 июня 2026, 08:33 10
Цель Виктора – остаться в Испании
Футбол | 08 июня 2026, 07:52 7
Кристиан о чём-то спорил с Малиновским
Футбол | 07.06.2026, 09:55
Футбол | 08.06.2026, 07:32
Бокс | 08.06.2026, 05:44
Комментарии 0
Популярные новости
06.06.2026, 11:11 5
07.06.2026, 04:12
06.06.2026, 08:00 7
08.06.2026, 00:40
08.06.2026, 07:20 9
06.06.2026, 10:19 5
06.06.2026, 09:36 22